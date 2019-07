EXCLUSIV Femeile care au bruscat oameni în Vaslui, căutate de credincioşi pentru „har“. „Sunt două maici rugătoare care şi-au ales o viaţă de jertfă“

”Maica Elena (cea mai în vârstă dintre femei n.r.) şi maica Petruţa (cea mai tânără n.r.) sunt două maici rugătoare, pustnice, care au o viaţă diferită de a noastră, care şi-au ales o viaţă de jertfă în numele lui Hristos”, astfel sunt descrise, de către cei care le-au cunoscut, cele două femei care în ultimele zile au are în ultimele zile au fost surprinse cu un comportament bizar pe străzile din Vaslui.

”Maica Elena” era căutată de oamenii aflaţi în situaţii grele, cu probleme de sănătate sau de altă natură, care erau convinşi că femeia are har şi îi ajută să treacă de impas.

Toate bunurile lor se afla în geamantanele voluminoase pe care le cară după ele. Sunt cunoscute în mănăstirile din România, unde au fost găzduite şi unde au vieţuit în anumite perioade. Însă cea mai mare parte din viaţă, spun persoanele care le-au cunoscut, şi-au petrecut-o în pustietate. Maica Elena a povestit credincioşilor cu care interacţiona cum a ajuns cu mari sacrificii la moaştele Sfinţilor din Grecia. Erau nelipsite de la pelerinajele moaştelor sfinţilor la bisericile şi mănăstirile din România.

Cele două femei sunt mamă şi fiică, una cu domiciliul în judeţul Vaslui, cealaltă în judeţul Galaţi, însă niciuna nu îşi are originile în zonă. Reporterii ”Adevărul” au discutat cu persoana din judeţul Vaslui care a ajutat-o pe cea mai tânără dintre femei să obţină buletinul, aceasta neavând act de identitate la acea vreme.

Cum au ajuns la Vaslui

”Maica Elena” (69 ani) şi ”maica Petruţa” (46 ani) au venit la Vaslui în luna aprilie, anul curent, şi au căutat o femeie pe care au cunoscut-o în urmă cu peste 20 de ani. Cea mai în vârstă dintre femei devenise cunoscută în rândul credincioşilor din Vaslui în urma unui eveniment petrecut în anii 90. Îmbrăcată în straie monahale, femeia a făcut atunci, susţin martorii, 1.000 de metanii în Piaţa Civică din Vaslui.

”Am fost uimită să mă întâlnesc după atâta vreme cu maica Elena. Am simţit că are multe griji, de aceea am considerat că sunt datoare să o ajut. Afară era frig şi nu aveam posibilitatea să o găzduiesc, aşa că am apelat la câteva persoane credincioase să o cazeze în acea noapte. Una dintre ele s-a oferit să o ducă şi pe ea şi pe cealaltă maică la o doamnă care locuia singură. A doua zi, maicile au fost nevoite să plece. Am încercat să găsesc alte soluţii pentru cazarea lor, dar după multe încercări nereuşite le-am propus să plece unde au de mers (femeile intenţionau să ajungă la Mănăstirea Nicula n.r.). Mă aflam eu într-o situaţie dificilă şi nu puteam să le ofer ajutor. Am acceptat să le ajut să-şi facă buletinul. Mi-a povestit că maica Petruţa şi-a pierdut actul de identitate şi are nevoie să i se elibereze altul”, mărturiseşte femeia din Vaslui, care le-a venit în ajutor celor două femei.

Fără domiciliu, mama şi fiica şi-au petrecut întreaga viaţa călătorind la cele mai importante icoane făcătoare de minuni din România. Erau găzduite în mănăstire sau de diverşi credincioşi, însă cea mai mare parte din viaţă şi-au petrecut-o retrase în zone izolate, inclusiv în munţi, unde se hrăneau cu roadele pădurii.

Retrase de lume, trăiau în post şi rugăciune

Potrivit persoanelor care au vorbit cu ele, cele două nu erau cunoscute ca fiind mamă şi fiică. Cea mai în vârstă spunea că ”un mare părinte i-a dat-o să o crească”. Mai mult, cea mai în vârstă dintre femei afirma că ”maica Petruţa” suferă de o afecţiune gravă şi o ocrotea într-un mod special.

”Maica Elena” îl considera pe Părintele Arsenie Boca ocrotitorul ei. Spunea credincioşilor că acesta a vindecat-o în tinereţe, când ar fi fost aproape să îşi piardă vederea. O vreme, cele două femei, au fost despărţite, ”maica Petruţa” locuind la o mănăstire.

”Eu m-am simţit datoare să o ajut pe maica Elena pentru că şi ea a făcut acelaşi lucru pentru mine în urmă cu mult timp. În urmă cu peste 20 de ani, când eram bolnavă, o colegă de şcoală mi-a spus că o să mă ducă să vorbesc cu o măicuţă, atunci când i-am povestit că am probleme. Aşa am întâlnit-o pe maica Elena. Nu am vorbit mult cu ea, mi-a dat un plic şi m-a trimis la o mănăstire unde am primit mare ajutor. Am înţeles de la colega mea că maica trăia mult timp retrasă, departe de oameni, perioade lungi, unde postea şi se ruga, apoi iar venea în lume şi iar pleca. M-a impresionat povestea ei şi i-am păstrat o amintire frumoasă în suflet”, mai povesteşte femeia din Vaslui care a luat-o în spaţiu pe cea mai tânără dintre femei în vederea obţinerii actului de identitate.

Vasluianca nu îşi explică ce s-a întâmplat, între timp cu maicile: ”Eu nu am putut să fac mai mult pentru aceste două maici, din diferite motive şi regret ceea ce li se întâmplă. Aproape nu înţeleg de ce au reacţionat astfel. Sunt convinsă că se află în impas, că ceva le-a supărat, că au nişte suferinţe, pe care n-au putut să le gestioneze”.

Femeia povesteşte, că ”maica Elena” vorbea cu mult har credincioşilor care apelau la ea. În luna aprilie, când au ajuns la Vaslui, cele două femei au dorit să ajungă la icoana Părintelui Arsenie Boca, din localitatea Puşcaşi, despre care se spune că lăcrimează. Maica Elena spunea atunci că ”lacrima de pe obrazul părintelui Arsenie Boca este o mărturie pentru îndreptarea noastră. Nu cerul şi părintele Arsenie Boca trebuie să plângă, ci noi să ne plângem păcatele noastre”.

Acuzate de tentativă de omor

În urma incidentului din 22 iulie, din Gara Vaslui, cele două femei au părăsit oraşul. Au fost descoperite de poliţişti la Adjud, iar miercuri, 24 iulie, au fost aduse sub escortă la Vaslui, unde au fost internate la Secţia Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, unde vor fi evaluate. Cadrele medicale spun că, după internare, cele două paciente au un comportament liniştit.

Pe numele lor a fost deschis un dosar penal iniţial sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri şi alte violenţe, însă procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui au decis schimbarea încadrării juridice în tentativă la omor. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, procurorii de aici urmând a stabili dacă îşi însuşesc soluţia propusă de parchetul local.

