Singurul elev din judeţul Tulcea cu media 10 la BAC: „Vreau să rămân în România, să fac lucruri frumoase aici”

Ionuţ Mogoş este din comuna Văcăreni şi a absolvit anul acesta Liceul Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Măcin. Ionuţ este singurul elev care a obţinut media 10 la examenul de Bacalaureat din această varăîn judeţul Tulcea.

„Nu am privit Bacalaureatul şi pregătirea pentru acesta ca pe o presiune deorece mie la facultate nu mi se solicită media de BAC, doar media de admitere. Vreau să urmez Medicina şi acolo nu contează media de BAC”, a declarat Ionuţ pentru „Adevărul”.

Tânărul se pregăteşte să devină medic chirurg, iar pentru a-şi îndeplini visul vrea să se înscrie la admitere la Facultatea de Medicină din Galaţi, oraşul cel mai apropiat de casă.

Despre Bacalaureat, Ionuţ spune că a fost un examen mult mai uşor faţă de cele din anii trecuţi, cu subiecte de dificultate medie, rezolvabile. „La Română eram olimpic (premiul special pe ţară anul acesta) şi nu am avut presiune deloc. Matematica a fost materia de care mi-a fost cel mai frică deoarece eu nu am făcut meditaţii la această materie. Norocul meu a fost că am avut un profesor foarte bun la clasă şi ne-a ajutat foarte mult.”

Secretul elevului de 10 a constat în concentrare. „În momentul în care nu ai presiune la BAC, te poţi concentra cel mai bine.”

Ionuţ Mogoş este unul dintre tinerii care îşi doresc să rămână acasă, în România. „Nu m-am gândit niciodată să studiez afară pentru că mereu mi-am pus întrebarea: Ţara cui rămâne? Vreau să răman aici, să fac lucruri frumoase aici.”

Pentru a obţine aceste rezultate, Ionuţ s-a pregătit 2-3 ore pe zi cu o lună înainte de examen. „La Română citeam foarte mult dar nu citeam eseuri, ci citeam concepte literare ca săpot face legături cu eseurile mai apoi. Româna nu e de tocit, este de inspiraţie. La Biologie eram cu materia terminată de mult timp, doar am reactualizat-o”.

Singura materie la care a luat meditaţii suplimentare a fost Biologia, materia de care are nevoie pentru admiterea la Facultate.

