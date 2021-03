Preotul din Dăeni a ajuns cu copiii din sat la „Românii au talent“ VIDEO

Părintele Balaban a ţinut să mulţumească membrilor coralei care au venit alături de el la biserică, în primul rând: „Felicitări, copii, sunt mândri de voi! În aproape cei 9 ani de activitate ne-au trecut sute de copii pragul! Multă muncă, multe ore de repetiţii, rezultate pe măsură! Noi nu am avut bugete, nici măcar costume pe masurile noastre, de multe ori improvizate si împrumutate, dar nu am renunţat la visurile noastre! Am realizat că cel mai de preţ cadou pe care-l poti da acestor copii, e timpul tău. Timpul petrecut cu ei! Nu ai nevoie de bani, nu ai nevoie de nimic material când faci ceva. Am învăţat că prioritar e să pui mult suflet în ceea ce faci si să-ţi faci datoria cu mare simţ de răspundere! E meritul lor, a acestor copii! Eu cred in ei, ştiu că sunt minunaţi! Vă felicit şi vă îmbrăţişez! Fii român cu sufletul şi cu inima! Uniţi putem realiza lucruri măreţe!“