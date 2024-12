Elena Udrea, mesaj pentru autorități, din închisoare: „Le doresc să aibă un Crăciun ca al meu!”

Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, transmite un mesaj de Crăciun din spatele gratiilor, vorbind despre „modul abuziv” în care este ținută în închisoare de sărbători, departe de copilul ei.

„Vă doresc ca de acest Crăciun, sa trăiți in mijlocul familiilor voastre cu inimile pline de iubire pentru toți cei dragi vouă, de dragoste si recunoștință pentru Iisus Hristos!“ Astăzi, in cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, Domnul” ( Luca, 2:11) Crăciun Fericit !

Celor care in continuare ma țin abuziv in închisoare, în timp ce fetița mea este pentru al 3-lea an lipsită de mamă de Sărbători, le doresc să aibă nu „un Crăciun ca al lui Ceaușescu” , ci un Crăciun ca al meu!”, a transmis Elena Udrea.

Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins apelul Elenei Udrea la 12 decembrie, așadar fosta ministră a rămas în continuare în spatele gratiilor.

„Minuta deciziei penale nr. 33 În majoritate, Respinge, ca nefondat, apelul declarat de revizuenta Udrea Elena Gabriela împotriva sentinţei penale nr. 691 din data de 12 decembrie 2023 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 2669/1/2023. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă apelanta revizuentă la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat", se arată în decizia instanței.

Fosta ministră este acuzată că a coordonat un grup de apropiați care au primit sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de Ministerul Turismului, pe care îl conducea.

Elena Udrea este încarcerată la Penitenciarul Târgşor din iunie 2022, după ce a fost extrădată din Bulgaria, unde fugise cu puţin timp înainte de condamnare. Ea a fost trimisă în judecată în 2015 şi condamnată definitiv în iunie 2018, însă ea a fugit înainte de pronunţarea sentinţei, fiind depistată şi încarcerată în Costa Rica.