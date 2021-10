Accesul în Primăria Tulcea, interzis angajaţilor şi cetăţenilor nevaccinaţi. Cât timp va fi aplicată măsura şi ce spune edilul

Primarul municipiului Tulcea, Ştefan Ilie (PNL), a declarat, pentru News.ro, că această decizie a fost luată de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea şi va fi în vigoare până când incidenţa la nivelul municipiului Tulcea va scădea la 5,5 la mia de locuitori.

„Este o măsură pentru a preveni îmbolnăvirea şi pentru a încuraja vaccinarea. Eu încă mai cred că nu am pierdut această luptă şi nu cred că sunt primar ales doar pentru a face străzi şi trotuare şi cred că şi imunizarea noastră este singura soluţie.

Am văzut cum arată spitalul şi cum nu mai are locuri şi i-am văzut şi pe cei care nu voiau să se vaccineze, dar care sufereau sau au murit în spital şi cred că este şi obligaţia mea pe care o am de la depunerea jurământului de a mă îngriji de situaţia locuitorilor.

Atâta timp cât de la o zi la alta incidenţa creşte cu mai mult de un procent pe zi, ajungând în Tulcea la 9,43, atât timp cât spitalul este plin şi rata de vaccinare este foarte mică, cred că noi, aleşii locali, noi, statul, Biserica trebuie să ne implicăm. A fi complice la nevaccinare înseamnă a fi complice la crimă”, a afirmat Ştefan Ilie, potrivit News.ro.

El a precizat că un procent foarte mic din cadrul angajaţilor Primăriei Tulcea s-a vaccinat, unii s-au îmbolnăvit, iar cei care nu vor să se vaccineze fac telemuncă.

Primarul a menţionat că cetăţenii care au diverse cereri către primărie le pot transmite online.