VIDEO Pensionară din Timişoara, după redeschiderea teraselor: „A fost un chin. Pentru noi e raiul pe pământ”

Centrul istoric al Timişoarei, una dintre cele mai frumoase zone urbane din România, revine la viaţă. Luni dimineaţa, în prima zi de redeschidere a teraselor, mai mulţi patroni de localuri au fost pregătiţi să îşi întâmpine clienţii, luând toate măsurile cerute de Guvern. În tot acest timp, unii dintre patroni au preferat să ţină terasele închise, iar alţii încă lucrează la redeschiderea localurilor în aer liber.

Unii dintre timişoreni au declarat că nu fac parte din categoria celor care merg la terase. Au fost, în schimb, alţii care au declarat că nu au aşteptat atât de tare deschiderea teraselor pentu a face consum, cât pentru a se reîntâlni cu prietenii. „Cred că sunt şi anumite afaceri pe care vrem să le susţinem în continuare. Ştim că nu a fost o perioadă uşoară nici pentru cei care lucrează la terase şi nici pentru business-uri, iar asta e o altă ocazie prin care putem să îi susţinem”, a declarat un client al unei terase din centrul Timişoarei.

O scenă interesantă s-a petrecut în Piaţa Libertăţii. Două pensionare l-au văzut trecând prin piaţă pe patronul unei cafenele. L-au oprit să îl întrebe dacă au deschis, arătându-se nerăbdătoare să meargă la terasă. „Noi bem aici, la Operă, cafeaua de zeci de ani. Suntem cliente vechi. Pentru noi era un dezavantaj că s-a închis. Ne cunoaştem şi ştim ce cafea fac. Pentru noi, care suntem pensionari şi stăm acasă, dacă suntem singuri şi nu îi avem pe cei dragi lângă noi, e un chin. Acuma, terasele sunt pentru noi raiul pe pământ. Noi suntem vreo 10 pensionare şi ne întâlneam în fiecare luni. Literă de lege era asta. În fiecare luni la ora 10 ne întâlneam la cafea. M-am întâlnit cu prietena mea bună şi am chemat-o să vizităm şi să bem cafeaua”, a declarat una dintre pensionare.



Localurile funcţionează cu frâna trasă

Redeschiderea teraselor i-a bucurat pe patronii de localuri, dar în condiţiile impuse de Guvern, antreprenorii din domeniu se chinuie să supravieţuiască. Andrei este un tânăr care a lucrat timp de opt ani ca barman. Din acest an a decis să îşi deschidă propria afacere, preluând fosta cafenea Ripensia din centrul Timişoarei. Tânărul şi-a deschis localul în 1 martie, a funcţionat două săptămâni şi a fost nevoit să îşi închidă afacerea. E bucuros că proprietarii l-au păsuit cu chiria. Astfel a reuşit să treacă de pandemie, iar luni la prima oră îşi aştepta clienţii.

„Am lăsat spaţiu între mese. Ploaia ne-a cam dat planul peste cap pentru că încă nu ne-au venit umbrelele. Deocamdată avem şase feluri de cafea aduse din şase ţări diferite, avem bere artizanală şi sucuri. Nu am avut prea mare noroc. În 1 martie am deschis, în 15 martie am închis. Cei de la care avem spaţiu ne-au înţeles. Ne gândeam că nu e aşa de grav (n.r. cu pandemia), dar ne-a prins”, a declarat Andrei.

Tânărul a declarat că cerinţa referitoare la rezervare este aproape imposibil de pus în practică. „E cruntă chestia asta. Poate nu vrei să stai la o terasă, nu vrei să bei ceva, dar treci pe lângă o terasă şi vrei să bei o cafea. Uite, de exemplu vin cu iubita la plimbare, vreau să beau o cafea cu ea, ce fac? Stau în faţa cafenelei şi sun să fac rezervare?”, a declarat Andrei.

„Suntem în grafic, suntem conform legilor date de către guvernanţi, aşteptăm oamenii. Sperăm să pornim. Avem doi metri între mese şi între clienţi, avem covoraşe la intrare îmbibate cu clor şi dezinfectant. Ospătarii, barmanii şi bucătarii au mănuşi, se face intrare separată şi ieşire separată spre toalete”, a declarat administratorul unui restaurant potrivit căruia permiterea accesului doar în baza unei rezervări este „inumană”. „Nu am cum să o respect. Chiar nu am cum. Dacă vine un om şi vrea să se aşeze, ce să îi spun. Îi rugăm să ne dea un nume şi un număr de telefon”, a declarat un administrator, potrivit căruia restaurantul său funcţionează la mai puţin de 50 la sută din capacitate.