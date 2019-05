VIDEO Mobilizare masivă la vot a studenţilor din Timişoara. La unele secţii de votare se stă la coadă zeci de minute

Două dintre secţiile la care votează studenţi sunt amenajate în incinta Căminului 1-2 de la Medicină, lângă Prefectura Timiş. La ora 11.00, aici erau zeci de oameni la coadă. Un bătrân, care este arondat acestei secţii şi este înscris pe lista permanentă a declarat că de fiecare dată a votat la secţia de votare de la Medicină, dar niciodată nu s-a întâmplat ca la primele ore ale dimineţii să fie coadă. „Să fie rând ca acum nu s-a întâmplat niciodată. Şi mă bucur că sunt mulţi tineri. Să schimbe ceva ei, că noi nu am fost în stare”, a spus bătrânul. O altă doamnă în vârstă, care stă în apropiere s-a întors din drum când a văzut coada, spunând că stă aproape şi o să vină mai târziu. „Mai mult după-masa era. Am venit la ora asta că am crezut că e mai lejer, dar e plin”, a spus femeia.





Şi la secţia de votare de la Liceul de Artă Ion Vidu, din Complexul Studenţesc, s-au format cozi. Zeci de tineri, care mergeau de obicei la vot în a doua parte a zilei, au mers la primele ore sperând că nu o să fie aglomeraţie. „Am zis să venim mai de dimineaţă să putem rezolva alte treburi în a doua parte a zilei. Se mişcă foarte greu. Nu ştiu de ce”, a declarat un tânăr care aştepta să îi vină rândul la vot.

Până la ora 12.00, la secţia de votare din Complexul Studenţesc au votat pe liste suplimentare (alegători care nu au domiciliul în Timişoara) 173 de persoane. La secţiile de votare amenajate la Universitatea Politehnica au votat pe listele suplimentare peste 300 de persoane, iar la Universitatea de Ştiinţe Agricole pste 100.

