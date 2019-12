VIDEO DJ Bobo are un mesaj important pentru timişoreni. „Suntem foarte fericiţi să venim acolo pentru prima dată“

DJ Bobo are un mesaj important pentru timişoreni

După succes de la prima ediţie, Discoteca Festival continuă la Timişoara şi în 2020.



Timp de trei zile, în perioada 1-3 mai, pe stadionul “Dan Păltiniţanu”, vor răsuna hituri celebre ale anilor ‘80-’90.

Printre primii care au confirmat prezenţa la Timişoara se află îndrăgitul DJ Bobo.





Acesta a vândut 14 milioane de discuri în întreaga lume şi a lansat 11 albume de studio, precum şi o compilaţie de câteva albume, care au inclus hit-urile sale precum “Everybody”, “Respect Yourself”, “Freedom” sau “Love is all around”.

Elveţianul René Baumann alias DJ Bobo a transmis şi un mesaj timişorenilor.

La Diskoteka festival 2020 au mai confirmat participarea nume precum Technotronic, Londonbeat, Snap, No Mercy, Savage, Mauro, Ice MC, Capella, Las Ketchup, System in Blue, Gina T, Double You, Rozalla, Urban Cookie Collective, Black Box, dar lista este încă deschisă şi pentru alte vedete.























S-au pus în vânzare abonamente pentru Diskoteca Festival 2020 . Acesta costă între 200 de lei şi 440 de lei în funcţie de zonă. Abonamentul VIP costă 1.080 de lei.

Discoteka 80 este un concept muzical care a fost lansat în Rusia. Anul 2019 a fost unul care a marcat intrarea acestui concept şi în România. Peste 120.000 de oameni, din ţară şi din străinătate, au participat la prima ediţie Discoteka Festival.

Printre cei care au cânta la Timişoara au fost Thomas Anders (Modern Talking), Ace of Bace, Alphaville, Sandra, Nana, Haddaway, Sabrina, Mr President, Captain Jack, Dr Alban, Boney M, Ricchi e Poveri, East 17, Admiral C4C, Alexia, Snap, C-Block, La Bouche sau Baccara