Vechiul cinema Timiş din Piaţa Victoriei îşi va schimba complet înfăţişarea. Au început lucrările VIDEO FOTO

GALERIE FOTO CU CINEMA TIMIŞ Săptămâna aceasta a intrat în reparaţii şi Cinema Timiş din Piaţa Victoriei. Acesta va deveni un centru multifuncţional pentru activităţi culturale. Cinematograful va avea două săli, una dintre ele va avea 490 de locuri, iar a cea de-a doua, în fostul Club 30, 100 de locuri.

Sala mare va avea ecran fix, sistem de sunet pentru cinema şi concerte, în timp ce sala de la subsol va fi dotată cu trei ecrane mici, sistem de sunet pentru concerte, piese de teatru sau spectacole.

Primarul Dominic Fritz a vizitat sala intrată în reparaţii şi şi-a amintit că a fost cândva şi el la film, la Timiş.

“Aici am fost pe când aveam 19 ani cu copii de la orfelinate. I-am dus la film, cam o dată pe lună. Bineînţeles că şi eu am venit cu prieteni, am văzut mai multe filme, pentru că pe atunci încă nu era mall-ul. Cred că a fost prin 2003-2004.

Chiar azi încep demontările scaunelor. Aici nu vom avea lucrări de structură, cum se întâmplă la Studio, aşa că sunt optimist că în 13 luni, în primăvara anului viitor să putem să finalizăm toate lucrările”, a declarat primarul Dominic Fritz.





Sală pentru concerte şi filme cunoscute

Spre desosebire de cinema Victoria, sala de la Timiş va fi utilizată în special pentru concerte. Dar pe partea de cinematograf, cel puţin aşa îmi imaginez eu, aici vom putea arăta totuşi şi nişte <blockbusteruri> şi filme foarte mari şi cunoscute cu care putem să umplem o sală întreagă.

„Vedem o funcţie complementară cu cinematograful o sală de concerte, cu formaţii pop-rock, trupe şi aşa mai departe. Sala de jos e cunoscută pentru timişoreni de pe vremea Club 30, sperăm să readucem acest spirit”, a mai spus Fritz.



FOTO Ştefan Both FOTO Ştefan Both

Cea mai mare problemă era legată zgomotul aparatului de răcire şi încălzire

Licitaţia pentru reabilitarea cinematografului Timiş a fost câştigată de aceaşi firmă care a realizat lucrările la cinema Victoria.





„Problema cea mai mare la care trebuia găsită o soluţie era legată de chillerele de răcire şi încălzire care vor fi puse deasupra clădirii. Acesta e sursa cea mai mare de zgomot. Dar au găsit o soluţie ca acestea să fie antifonate, mai ales că blocurile sunt lipite practic de cinematograf. Sunetul din interior nu se va auzi deloc afară, nici din sala mare, nici din sala mică”, a spus un reprezentant al firmei.

FOTO Ştefan Both









Infrastructura culturală a Timişoarei se va îmbogăţi cu aproape 1.600 de locuri în anul în care oraşul va deţine titlul de Capitală Europeană a Culturii, după ce cinci foste cinematografe vor reintra în circuit. Cinematografele Victoria, Dacia, Studio, Timiş şi Freidorf vor găzdui proiecţii de filme, concerte şi expoziţii anul viitor. La Timiş va fi refăcută şi faţada clădirii şi va fi amenajată o gradină verticală cu sisteme de iluminat integrate. La parterul cinematografului vor funcţiona o cafenea, snack-bar, casierie şi garderobă. Valoarea investiţiei se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.Infrastructura culturală a Timişoarei se va îmbogăţi cu aproape 1.600 de locuri în anul în care oraşul va deţine titlul de Capitală Europeană a Culturii, după ce cinci foste cinematografe vor reintra în circuit. Cinematografele Victoria, Dacia, Studio, Timiş şi Freidorf vor găzdui proiecţii de filme, concerte şi expoziţii anul viitor.









La Cinema Dacia lucrările sunt finalizate în proporţie de 40 la sută, iar la Cinema Studio stadiul lucrărilor a depăşit 20 la sută.



























FOTO Ştefan Both Cinema Victoria va fi, după obţinerea tuturor avizelor necesare, primul cinematograf deschis publicului. Sala este dotată cu 200 de locuri, ecran retractabil, sistem de sonorizare pentru filme, concerte sau piese de teatru.La Cinema Dacia lucrările sunt finalizate în proporţie de 40 la sută, iar la Cinema Studio stadiul lucrărilor a depăşit 20 la sută.FOTO Ştefan Both

Vă mai recomandăm să citiţi:



Victoria, primul cinema reabilitat din Timişoara. A costat două milioane de euro şi poate să funcţioneze ca o sală de spectacole VIDEO FOTO