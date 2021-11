Vaporul „Pelican” a revenit pe Bega cu un nou look după nouă ani de incendiul care l-a distrus VIDEO FOTO

În 13 noiembrie 2012, un incendiu violent a cuprins “Pelicanul” acostatat lângă podul Mihai Viteazul din spatele Catedralei Mitropolitane. A ars toată partea superioară a navei, care era construită din lemn. În total, 100 de metri pătraţi... În 12 noiembrie 2022, legendara ambarcaţiune a revenit pe Bega, cu un noul look. Vaporul a fost restaurat de cei de la cafeneaua D’arc.

“Arată un pic diferit acum, după restaurare. Interiorul a fost modificat, motorul a trebuit schimbat, era şi un motor de generaţie foarte veche. Consuma mai mult ulei decât motorină. Am luat un Volvo Penta de 6.000 de centimetri cubi. La început, după ce am luat noi vaporul, l-am dus la sablat, să putem vedea ce rămâne după curăţire. Ne-am speriat ce a rămas! Am dat peste el un grund şi l-am lăsat aşa, mulţi ani. La un moment dat, cei de la fabrica UMT, unde am dus vaporul, ne-au spus că ei se mută. A trebuit să vedem ce facem cu el, aşa că ne-am apucat de el şi l-am transportat într-o altă locaţie. Se fac doi ani de când lucrăm la el. Am făcut partea de tinichigerie, am schimbat tabla, am făcut structura din spate. Am modificat interiorul. Practic, am tăiat cabina în două, am făcut nişte permutări, sperăm că a ieşit bine. Ne place să-i spunem un loc mobil de evenimente”, a spus Zoran Bugarschi de la D’arc, cu câteva zile înainte de ca vaporul să ajungă pe apă.

Vaporul “Pelican” va fi ancorat în spatele barjei de la D’arc pe mal, din spatele Catedralei Mitropolitane. Vor urma o serie de teste şi inspecţii care se vor face în prezenţa reprezentanţilor Căpităniei Portului Timişoara.

Vaporul „Pelican” a fost construit în anul 1966 pe şantierul naval din Giurgiu, fiind iniţial folosit pentru transporturi în Delta Dunării. În anii ‘80, a fost adus la Timişoara, pentru a face curse speciale pe Bega. La început, ducea călătorii pe ruta Timişoara-Sânmihaiul Român, devenind după Revoluţie restaurant plutitor pe Bega. În ultimii ani, era tot mai puţin folosit, iar în perioada anilor 2010 a devenit doar o simplă terasă, lângă podul Mihai Viteazul. În toamna anului 2012, vaporul a fost mistuit de un incendiu. După aproximativ un an, “Pelicanul” a fost cumpărat la preţ de fier vechi de către cei de la cafeneaua D’Arc cu intenţia de a-l reface şi de a-l pune din nou pe Bega. După nouă ani vaporul e din pe apă.





