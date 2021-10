Situaţie dramatică la Timişoara. Peste 50.000 de familii şi majoritatea spitalelor rămân fără căldură şi apă caldă

„EON a sistat furnizarea gazului pentru Colterm. Până acum două ore am stat în negocieri cu ultimul furnizor. Colterm momentan nu are o companie care ar vrea să furnizeze gaze naturale. Vine într-un context de criză energetică la nivel european. Majoritatea companiilor ne spun că nu au cantităţile necesare pentru a furniza cantităţile de care am avea nevoie. Singura variantă este prin sistem de plată în avans.

La preţurile actuale, unde vorbim de câteva milioane de lei pe zi, nu putem semna contracte pe aceste sume. Asta înseamnă că în jur de 50.000 de gospodării şi spitalele vor rămâne fără căldură şi apă caldă. Situaţia este mai bună la Spitalul Victor Babeş şi la Maternitatea Odobescu care au o centrală proprie. Directorii spitalelor fac apel la furnizorii de gaze. Am informat şi prefectul şi ministrul Energiei. Suntem în contact pentru a găsi o soluţie”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Edilul a anunţat că a convocat o şedinţă a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă unde a invitat şi managerii de spitale. „În continuare suntem în discuţii cu furnizorii şi încercăm să găsim soluţii. Verificăm toate căile tehnice pentru a reduce consumul de gaz la minimul necesar. Am cerut şi cărbune din rezerva de stat.

Eu ştiu că aceasta este o veste devastatoare pentru mulţi timişoreni, pentru medici şi asistente medicale care oricum sunt epuizaţi. Pot să spun că vom face tot posibilul pentru a trece peste această perioadă şi să repornim căldura cât de repede posibil. Fac un apel către furnizorii de gaz, mai ales către companiile de stat, să ne ajute în această situaţie”, a mai declarat Dominic Fritz.

Odată cu anunţul privind oprirea căldurii şi a apei calde, primarul Dominic Fritz a anunţat că propune o dublare a preţului la gicacalorie.