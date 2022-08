Primăria Timişoara câştigă în instanţă procesul cu clanul Cârpaci. „Ni se cereau 200.000 euro”

Proprietarii clădirii din spatele clinicii ORL nu deţin şi terenul din zonă, dar cu toate acestea au cerut 200.000 de euro să permită accesul pentru firma contractată pentru lucrări, să îşi poată aduce materialele prin spatele clinicii, şi nu prin faţă, prin spaţiul îngust prin care intră şi pacienţii.

“Speţa e simplă. Primăria a câştigat finanţare pentru o investiţie importantă pentru oraş, construirea unei clinici ORL. Singurul acces rutier pe proprietate este de pe un teren al statului român, confiscat prin moduri dubioase de clanuri mafiote. Începe construcţia, urmează şantajul: pentru a avea acces pe terenul oraşului şi pentru a duce la bun sfârşit investiţia ni se cer 200.000 euro”, a transmis Ruben Laţcău, viceprimarul Timişoarei.

Primăria Timişoara a mers în instanţă şi a cerut prin ordonanţă preşedinţială să aibă acces pe terenul oraşului.

“Am câştigat! Trebuia să primim marţi motivarea, s-a întârziat şi nu am primit-o decât azi (n.r. vineri, 5 august). Există o eroare: instanţa a omis să pună faptul că decizia este una executorie. Am întocmit o interpelare prin care am cerut o completare, să fie expres menţionată şi această prevedere. Avem nevoie să finalizăm acest corp de clădire până în decembrie 2023. Vorbim de fonduri europene şi, în plus, trebuie să avem condiţii în care pacienţii să se simtă în siguranţă. Nu ne putem lăsa şantajaţi de romii care au preluat clădirea din spate. Nu este normal ca, în Timişoara anului 2022, clanul Cârpaci să şantajeze primăria pe propriul teren!”, a declarat Ruben Laţcău.



