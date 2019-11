Povestea prăbuşirii unui avion MIG-21 într-un lan de floarea-soarelui, lângă Timişoara

În perioada 1953-2003, lângă actualul Aeroport Internaţional „Traian Vuia”, din Timişoara, a funcţionat o mare unitate de aviaţie militară. Regimentul 93 Aviaţie-Vânătoare a dat de lucru de-a lungul vremii pentru sute şi sute de piloţi. Unitatea de la Giarmata a avut parte, inevitabil, şi de pierderi. Au fost piloţi care au căzut cu avioanele MIG-19, MIG-21 şi MIG-23, au fost şi piloţi care au murit, iar alţii s-au catapultat.

În 12 mai 1995, a avut loc unul din incidentele aviatice din istoria unităţii de la Giarmata, când un avion MIG-21 cu dublă comandă s-a prăbuşit la mai puţin de un kilometru de pista de aterizare a Aeroportului Militar Timişoara. Avionul a fost pilotat de locotenent-colonelul Ioan Ban şi maiorul Iulian Niţoiu, care efectuau un zbor de recunoaştere meteo.

Avionul s-a prăbuşit la aproximativ 300 de metri de pasajul de cale ferată dintre Remetea Mare şi Izvin.

Momentele au fost relalate de jurnalistul Dragoş Boţa, în ziarul Renaşterea Bănăţeană din 13 mai 1995.

„Cei doi piloţi au luat hotărârea să se catapulteze, după ce au observat că avionul pierde din viteză, reuşind să se salveze. Printre primii care au observat au fost mai mulţi muncitori care lucrau în apropierea şoselei. «Avionul nu mai mergea drept. Începuse, parcă, să oscileze. Am crezut că pică pe noi, aşa de jos zbura, şi ne-am băgat în şanţ, de frică», ne-a declarat unul dintre muncitori. Ultimele momente de zbor ale aeronavei au fost văzute şi de câţiva cetăţeni, aflaţi într-o Dacie care se îndrepta spre Ianova. «Veneam pe drumul Ianovei şi, dintr-o dată, am văzut un avion care părea întreg. La un moment dat parcă s-a întâmplat ceva: din coada lui ieşeau flăcări»…Doi tineri au fost primii care au intrat în contact cu ofiţerii ce reuşiseră să scape cu viaţă. «Am văzut un om în şanţ şi ne-am dus spre el. Acesta, s-a ridicat în picioare şi a zis: au, spatele meu şi s-a pus iar jos. Când am fugit spre el, l-am văzut şi pe al doilea. Ne-au cerut apă şi le-am dat. Au spus că a scăzut viteza, că aveau 300 la oră şi când s-au uitat la ceasuri, din nou aveau 260, 240 şi, după aia, au sărit, dar numai după ce au ambalat motorul şi nu au putut lua viteză. A vrut să-i ducă un om cu Aro la spital, dar ei au refuzat să plece până n-a venit cineva de la unitate. Cam peste o jumătate de oră a venit salvarea şi i-a luat şi pompierii au venit să stingă focul», ne-a declarat Moroşanu Cristian. În scurt timp, în zona în care s-a prăbuşit avionul - un lan de floarea-soarelui, a fost înconjurat de militari înarmaţi”, a relatat Dragoş Boţa, povestea fiind cuprinsă în cartea “Presă nonstop”, lansată de curând la Timişoara.