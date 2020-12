Plecat în Anglia ca barman, Ciprian se întoarce ca deputat AUR: „Voi fi un parlamentar pe model britanic“

Ciprian Titi Stoica a deschis lista pentru Camera Deputaţilor a Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) din Timiş. În urma scorului obţinut de AUR în Timiş (aproape 9 la sută), Ciprian Titi Stoica are asigurat mandatul de deputat. Stoica şi-a spus povestea plecării din ţară, susţinând că „după ce timişorenii au ales o administraţie pe model german, timişenii vor avea în Parlament un reprezentant pe model britanic”.



Viitor deputat AUR: „Cu un ochi râd şi cu unul plâng. Ciuma roşie ne-a învins şi de data asta”

„Sunt născut în 1 mai 1982, la Timişoara. Am făcut ciclul primar la Liceul Pedagogic, am continuat cu gimnaziul la C.D. Loga. Am făcut primele două clase de liceu la C.D. Loga, iar după aceea m-am transferat la Liceul Sanitar. Acolo am şi absolvit liceul. Am fost înscris la două facultăţi: Asistenţă Socială şi Management în producţie şi transporturi. Din cauze financiare, în 2010 am decis să mă stabilesc în Marea Britanie. Am pornit de jos. Am lucrat la început ca ajutor de barman, apoi barman. Am făcut cursul de agent de pază şi am devenit agent de pază. Am urcat ierarhic până când am ajuns să fiu un fel de poliţist de proximitate acreditat de Poliţia Metropolitană”, povesteşte Ciprian Titi Stancu.

„Am fost mereu pasionat de trenuri”

Viitorul deputat AUR susţine că din cauză că în serviciul de pază lucra prea multe ore şi nu ajungea să îşi vadă suficient timp copilul, a decis să îmi urmeze un vis mai vechi. „Am fost mereu pasionat de trenuri. Atunci am intrat în industria transporturilor. Lucrez la o staţie de tren. Sunt cel mai înalt grad în staţia respectivă, chiar sub management. De cele mai multe ori sunt responsabilul de staţie, când nu sunt managerii în zonă. Acopăr şefii de echipă pe toate domeniile pe care operăm, de la vânzarea de bilete la accesul la porţi, la mişcarea trenurilor. Mai nou, sunt controlor de trafic atunci când e nevoie. Sunt omul bun la toate în staţia în care lucrez”, a mai declarat Ciprian Titi Stoica.

„Suntem pro UE, pro NATO. Nu suntem eurosceptici”

Ciprian Titi Stoica a explicat şi care este ideologia sa politică, susţinând că nu este un extremist. „Eu sunt în Marea Britanie de peste 10 ani de zile. Este foarte ok şi natural să fii mândru de originile tale pentru că nu ţi le alegi tu. Suntem pro UE, pro NATO. Nu suntem eurosceptici. Singura noastră problemă este faptul că am negociat în genunchi şi nu avem un cuvânt de spus nicunde în lume atunci când se duc tratative, cu toate că ne aflăm într-un punct strategic la nivel mondial. Ar trebui să profităm de acest lucru şi să ne manifestăm ca atare”, a mai declarat Ciprian Titi Stoica pentru „Adevărul”.

Viitorul parlamentar a mai declarat că se va întoarce în ţară pentru a fi deputat, susţinând că va face politică pe model britanic. „Nu este normal să reprezinţi o comunitate şi să nu trăieşti în sânul ei. Ce pot să îi asigur pe timişeni este că pentru prima dată în 31 de ani după Revoluţie vor avea cu adevărat un reprezentant după model britanic. Aici am intrat în contact cu membri din parlamentul britanic, am văzut cum se face, am suportul lor să îmi dea tot know-how-ul despre cum se dezvoltă relaţia cu comunitatea pe care o reprezinţi. Eu cred că o să fie ceva nou şi inovator”, a mai spus Ciprian Titi Stoica.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Localitatea din Alba unde AUR a obţinut peste 50% din voturile alegătorilor

Comuna în care AUR a învins partidul primarului aflat la al patrulea mandat: „Clar au fost învăţaţi”