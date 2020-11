Pedeapsa primită de un poliţist care a condus băut, pus de şeful aflat pe bancheta din spate cu o elevă de liceu

Curtea de Apel Timişoara a pronunţat, în 22 octombrie 2020, sentinţa finală într-un dosar în care un poliţist din Dognecea, judeţul Caraş-Severin, a fost trimis în judecată pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. În acelaşi dosar, şeful direct al poliţistului şi şef al Secţiei Rurale Bocşa, Vasile Isac, aflat şi el în maşină cu poliţistul băut, a fost judecat pentru încredinţarea maşinii unei persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice. Dosarul a fost deschis în 2014 după ce maşina condusă de poliţistul din Dognecea, Liviu Ştefan, a fost implicată într-un grav accident de circulaţie. Concret, maşina în care se aflau Liviu Ştefan, şeful său, Vasile Isac, şi o elevă de liceu de 18 ani a fost lovită de un TIR. Atât poliţiştii, cât şi tânăra au fost răniţi în accident.

„Am mers la magazine să luăm bere”

Ancheta deschisă în urma accidentului în care au fost implicaţi cei doi poliţişti a scos la iveală că, în seara de 3 iunie 2014, în jurul orei 17.00, şeful Secţiei de Poliţie Rurală Bocşa, Vasile Isac, a mers în localitatea Ramna pentru o petrecere organizată la casa unui cunoscut. Isac l-a chemat să meargă cu el şi pe subalternul său, poliţistul din Dognecea, Liviu Ştefan. „Am lăsat autoturismul meu, ne-am urcat în autoturismul domnului Isac Vasile, marca Mercedes, am plecat în localitatea Ramna la domiciliul numitului H.C., unde se afla acesta, soţia lui, un zilier şi fiul vitreg al acestuia. Ulterior, au venit numiţii P. şi C. Am aşteptat până a plecat muncitorul, am mers la magazin să luăm bere, apoi ne-am întors acasă la H.C., unde am consumat bere (4 beri) şi am gustat dintr-un pahar de vin, pe care le-am băut în timp, de la ora 7 seara până înspre ora 12.00”, a povestit poliţistul Liviu Ştefan.

„A spus că atâta timp cât sunt cu el nu mi se întâmplă nimic”

Poliţistul a mai declarat că, auzindu-l că vorbeşte la telefon cu o tânără, elevă la un liceu din Reşiţa, şeful său i-a spus să plece de la Ramna la Reşiţa pentru a o lua pe fată şi a continua cheful. „Tonul acestuia a devenit la un moment dat imperativ, astfel că am acceptat să îl însoţesc la Reşiţa. Abia după ce am ieşit din casă şi am ajuns lângă maşină, Isac Vasile mi-a spus că trebuie să conduc eu. Am refuzat de două ori răspunzându-i că am consumat alcool, dar acesta era neînduplecat şi a spus că atâta timp cât sunt cu el nu mi se întâmplă nimic şi nu ne opreşte nimeni. Am acceptat, ştiind că în cazul unui refuz acesta este răzbunător, iar cariera mea ar fi avut de suferit”, a declarat Liviu Ştefan.

Varianta şefului

Şeful poliţistului a venit cu o altă versiune. Vasile Isac a declarat că subalternul său i-a cerut să îl lase şi pe el să conducă pentru a vedea cum se conduce o maşină automată. Isac a mai spus că nu a discutat cu subalternul său niciun moment să meargă la Reşiţa, urmând doar să se deplaseze de la Ramna la Bocşa, unde poliţistul cu grad superior locuia. „Pe drum am aţipit, am adormit efectiv, eram obosit, în acea perioadă am fost foarte mult la serviciu, fiind alegeri, şi s-a acumulat oboseală. La un moment dat, am simţit că s-a oprit autoturismul şi mi-am dat jos centura crezând că sunt în faţa casei unde eu locuiesc, mi-am dat seama că nu sunt în faţa casei, ci în staţia peco Petrom”, a declarat Isac. Poliţistul susţine că mai reţine că a plecat din benzinărie cu gândul că va fi dus acasă şi s-a trezit la Spitalul Judeţean Reşiţa.

Ce s-a întâmplat în maşină

Poliţistul care a condus maşina a declarat că, după popasul din benzinărie, el şi şeful său au plecat la Reşiţa, de unde au luat-o pe tânăra cu care a vorbit la telefon. „Următoarea oprire a fost în zona A., din Reşiţa, unde ne-am întâlnit cu P.D. Isac Vasile a trecut cumva pe bancheta din spate lângă fată, a făcut prezentările şi a început un preludiu”, a mai declarat poliţistul trimis în judecată pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

La scurt timp după ce fata a fost luată din Reşiţa, maşina în care se aflau cei trei a fost implicată într-un accident, fiind lovită de un TIR, într-o curbă. Ofiţerii ISU ajunşi la faţa locului au depus mărturie în dosar arătând că poliţistul cu grad superior era prins într-o poziţie nefirească, cu coapsele între scaunele din faţă şi picioarele în spate, iar fata aflată în maşină era complet dezbrăcată de la brâu în jos. Ofiţerii ISU au mai declarat că Isac a încercat să îi lovească atunci când au intervenit. Concluzia experţilor a fost că vinovat de producerea accidentului a fost şoferul TIR-ului, care a pătruns pe contrasens.

Astfel, poliţistul Liviu Ştefan a fost condamnat la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, iar şeful său a primit un an şi patru luni, tot cu suspendare sub supraveghere, pentru încredinţarea unui vehicul unei persoane aflate sub influenţa alcoolului.

