Întârzieri majore în construcția tunelurilor de pe Autostrada Sibiu-Pitești: „Forezele mai mult stau. Nu-și vor termina treaba nici în 7 ani”

Întârzieri majore în construcția tunelurilor de pe autostrada Sibiu-Pitești au fost semnalate de o asociație de prpofil: „Forezele mai mult stau. Nu-și vor termina treaba nici în 7 ani, darmite în 50 de luni”.

Asocierea turcă Mapa-Cengiz, care se ocupă de construirea Secțiunii 2 a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, a demarat lucrările premergătoare la Tunelul Robești, primul tunel forat de pe această secțiune montană care se suprapune cu Valea Oltului.

„Un comunicat pe an despre Mapa, arhisuficient. Pe 7 ianuarie 2024 ne întrebam dacă pe Secțiunea 2 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești începem și cu sapa, nu doar cu... Mapa. A trecut un an și nu vedem niciun rezultat cu adevărat notabil, nici în teren, nici în birou”, scrie Asociația Pro Infrastructura.

Cei 31,33 kilometri în valoare de 4,25 miliarde lei plus TVA pentru o autostradă trasă prin peisaje ca-n Alpi, cu 7 tuneluri și vreo 50 de poduri și viaducte, au fost semnați cu asocierea turcă Mapa-Cengiz în 07.02.2022 și au ordin de începere din 01.07.2022 cu 18 luni proiectare plus 50 de execuție.

După câteva luni de la expirarea (în decembrie 2023) perioadei de proiectare a fost autorizat doar un ciot de 2 kilometri fix în capătul de la Boița, zona cea mai ușoară a lotului.

„Momentan în acest punct se "muncește" la un singur viaduct: jumătate din timp forezele mai mult stau, după vreo 6 luni de la startul lucrărilor încă se execută piloți forați, nu sunt gata toate fundațiile și abia se văd primele elevații ieșite din pământ.

Dezamăgitor, puțin zis. Volumul total de lucrări pe tot tronsonul este poate de 50-60 de ori mai mare, iar ceea ce a "demonstrat" asocierea turcă până acum este doar că nu-și va termina treaba în următorii 7 ani, nici vorbă în 50 de luni cât prevede contractul.

Ce s-a mai întâmplat în rest? Aparent, studiul geotehnic se apropie în sfârșit de finalizare după ce în vara 2024 s-a închis DN7 pentru accesul forezelor, care încă pot fi zărite în teren.

Știrea mai importantă ar fi că timid, de câteva zile, turcii s-au urnit să-și croiască un drum de acces către tunelul Robești, semn că aici așteaptă emiterea autorizației de construire în curând”, spun reprezentanții asociației.



Aceștia punctează că „a trecut un an, mai trece încă unul”. În 2025 se va termina proiectarea și vom mai vedea câteva porțiuni autorizate și lucrări incipiente în aceste puncte: portalurile la unele tuneluri plus niște fundații la câteva poduri.

„Ne mai auzim prin ianuarie 2026, asta dacă nu cumva se va întâmpla o revoluție pe șantier și vom fi nevoiți să vă oferim informații proaspete”, încheie Asociația Pro Infrastructura.