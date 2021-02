Noul city manager al Timişoarei este un bucureştean, fost  reprezentant al unei bănci austriece în România

Reprezentant în România al băncii austriece HYPO Niedroesterreich Gruppe Bank AG (HYPONOE) în ultimii şase ani, Matei Creiveanu lasă o carieră în mediul privat pentru postul de city manager al Timişoarei. Creiveanu este câştigătorul competiţiei în care s-au înscris peste 300 de persoane.

„Matei Creiveanu este economist, a absolvit ASE din Bucureşti. A absolvit şi liceul german. Promit că nu a fost un criteriu ăsta, dar mă bucur. Are 42 de ani. Are o solidă experienţă în colaborarea cu administraţia publică din Europa şi România. Este un pasionat de dezvoltare urbană, de concepte moderne şi prin job-ul lui este foarte bine conectat de ideile şi strategiile moderne de dezvoltare urbană. Mă bucur încă o dată că am reuşit să atragem în Primăria Timişoara cei mai buni profesionişti din România”, a declarat Dominic Fritz.

„Au fost trei luni fabuloase. Acum trei luni nu exista nicio intenţie să fac pasul acesta. Acum două luni a fost anunţat acest concurs. Mi-a atras atenţia pentru că era unul dintre primele concursuri care părea să urmărească exact ce spunea că urmăreşte. Am încercat să aflu mai multe. La Dominic Fritz, ce mi-a atras atenţia a fost viziunea asupra funcţionarului, de om aflat în serviciul publicului. S-a înconjurat de o echipă de oameni vârfuri în domeniul lor”, a declarat şi Matei Creiveanu, care se va muta din Bucureşti în Timişoara.

Noul city manager a declarat că procesul de selecţie a fost „fabulos” şi „foarte complex”. „A fost un drum cu două sensuri pentru că eu, ca profesionist, trebuia să conving echipa, dar a fost şi o provocare să înţeleg că pot colabora cu aceşti profesionişti. (...) Vine din spate peste noi un uriaş bulgăre de zăpadă de cheltuieli angajate şi neplătite. O altă mare prioritate este întocmirea bugetului local, iar principiile care vor fi în 2021 vor continua şi în următorii ani. Va trebui să rebalansăm bugetul de cheltuieli de la funcţionare către partea de investiţii”, a mai declarat Matei Creiveanu.

Dominic Fritz a anunţat că i-a delegat noului city manager dreptul de semnătură, urmând ca prin mâna acestuia să treacă toate facturile Primăriei Timişoara.