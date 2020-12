Nicolae Robu îl ia la rost pe Dominic Fritz: Face dovadă de o incapacitate crasă de a face faţă unor funcţii atât de grele

Deşi la investirea lui Dominic Fritz, la care a vorbit şi Nicolae Robu, părea că nu vor exista resentimente, la nici două luni de administraţie USR-PLUS, fostul primar a răbufnit.

„Eu am făcut predarea de mandat cu eleganţă, urându-i noului primar, pentru binele oraşului, să fie un primar mai bun ca mine! Dar...N-ai cu cine!

Ce constat, cu gust amar, la o lună şi jumătate după acel moment este că noul Primar şi noul Viceprimar, în tot acest răstimp, fac dovadă de o incapacitate crasă de a face faţă unor funcţii atât de grele şi încearcă, dând dovadă de vicii mari de caracter, să şi-o acopere împroşcând permanent cu noroi în munca mea şi a sutelor de angajaţi ai Primăriei, aruncând în spaţiul public minciuni neruşinate: ba cu privire la ce-am făcut noi în privinţa fondurilor europene, aici profitând de faptul că cetăţenii n-au de unde să ştie tehnologia, adică: cronologia, etapele, bucătăria internă a procesului de accedere la banii europeni -noi, care am fost cei mai performanţi din ţară, câştigând finanţare de 570 milioane euro, pentru 92 de proiecte!- (vă voi prezenta eu, în curând, din respect pt dv, stimaţi timişoreni, această tehnologie) ba cu privire la contractele de salubrizare -apropo: Timişoara a ajuns cel puţin la acelaşi nivel de necurăţenie la care a fost în acea perioadă de acum vreo doi ani, când, expirând contractele vechi şi schimbându-se sistemul, nu a venit nimeni la licitaţie şi am rămas aproape un an fără operator ba cu privire la colterm etc!

O spun cu toată răspunderea: Situaţia financiară pe care am lăsat-o este cea mai bună din ultimii ani din aceeaşi perioadă a anului! Dar trebuie să ştii să fii ordonator de credite la acest nivel de Primăria Timişoara!

Vă voi explica, în curând, cum stau lucrurile şi la Colterm! O fac numai şi numai din respect pentru dumneavostră, stimaţi timişoreni! Sunt extrem de ocupat cu ceea ce fac acum -şi fac cu mare plăcere!-, greu îmi găsesc timp să comunic cu dumneavostră, dar, din respect pentru dumneavsotră, repet, dar şi să nu las minciuna să ia locul adevărului cu privire la ce-am făcut eu pt oraş timp de 8 ani, cu atâta dăruire, dăruire de viaţă, până la urmă, găsesc soluţii!

În încheiere, acum, ca să puteţi face comparaţie, vă prezint ce-am moştenit şi ce-am lăsat eu:

Ce-am moştenit: La SDM: pe 2012, pierderi de 2.7 milioane lei.

La STPT: datorie de 73.8 milioane lei (!!!) către ANAF, plus alte zeci de milioane lei restanţă la plata subvenţiei.



Ce-am lăsat în urmă-mi: La SDM: pe 2019, profit de 3.1 milioane lei, iar pe prima jumătate din 2020, profit de 2.4 milioane lei (plus staţie de asfalt şi o mulţime de alte noi dotări).



La STPT (RATT): 50 milioane lei (!!!) din cei 73.8 milioane datorie către ANAF plătiţi, plus restanţele la subvenţii plătite plus achitarea integrală a: 30 autobuze, 50 troleibuze, 30 tramvaie, 20 minibuze, 7 vaporaşe, 440 biciclete, 100 trotinete.

Comparaţi cu ce auziţi acum că au ca “grea moştenire” actualii! Şi urmăriţi ce vor face ei!

Rusine! Trist! Am crezut că avem de-a face cu alt gen de caractere şi cu alt nivel se competenţă! Vai şi-amar!”, a scris Nicolae Robu pe Facebook.