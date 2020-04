Medic cu patru copii întors în ţară din Elveţia şi intrat în prima linie a luptei cu COVID: „Virusul e extrem de contagios“

Născut şi crescut în Arad, cu tată medic şi doi fraţi absolvenţi de Medicină, Ştefan Frenţ a urmat la rândul său cursurile Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara. Ştefan a terminat facultatea în primii opt, iar la examenul de rezidenţiat a ieşit pe locul 174 din peste 3.000 de candidaţi. În anul trei de rezidenţiat a plecat în Franţa, unde a lucrat 14 luni în perioada 2007-2008. „Sistemul este total diferit. Dotările sunt infinit mai bune. Când am ajuns acolo aveam impresia că sunt într-un film SF”, povestea medicul român după ce a decis să revină în ţară cu convingerea că „dacă Dumnezeu a vrut să mă nasc aici, ştie El de ce si El poartă de grijă”.

În vara anului 2016, când era căsătorit şi avea doi copii, medicul a obţinut o bursă pentru cercetare în Elveţia oferită de Societatea Europeană pentru Boli Respiratorii în colaborare cu o companie farmaceutică. În Elveţia, familiei Frenţ i s-au născut alţi doi copii, gemeni, iar Ştefan a primit oferta să rămână să lucreze în Elveţia. Şi de această dată a decis să se întoarcă în România, lucrând la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara şi ca medic pneumolog la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara. „Şi când am fost în Franţa, mi s-a oferit posibilitatea să rămân şi primesc regulat oferte. Cât timp am fost în Elveţia mi s-a oferit şansa să rămân, dar am simţit că industria farmaceutică nu e locul în care vreau să rămân pentru totdeauna”, povesteşte Ştefan.

După izbucnirea crizei COVID-19, Spitalul „Victor Babeş” a fost transformat într-unul exclusiv pentru cazuri COVID, iar Ştefan a ajuns să trateze doar pacienţi cu COVID. „La un moment dat s-a luat decizia să se transforme spitalul în spital pentru COVID şi în câteva zile s-a oprit complet activitatea cu pacienţii pe care îi aveam noi în mod obişnuit. A fost reorganizat totul. Nu a fost uşor. Şi acum încă ne organizăm. Trebuie gândite foarte bine circuitele ca să nu ne contaminăm. Toate cabinetele, care erau undeva pe etaj, unde sunt şi saloanele, s-au mutat jos. Am avut şi traininguri, în mod deosebit legat de echipament, cum se îmbracă, cum se dezbracă. Momentan avem echipamente. Sperăm că vom avea până la sfârşit, dar ca orice resursă e şi aceasta limitată. Dacă şi ţări mai bogate au avut probleme…”, spune medicul, potrivit căruia medicii au fost organizaţi în ture, iar sarcinile sunt diferite în funcţie de tura în care lucrezi.

„Sunt multe documente medicale care trebuie completate, raportări către DSP”, a declarat medicul, care a explicat şi cum e organizat spitalul. „Unde sunt pacienţii e zona roşie, care e complet izolată. Pacienţii nu au voie să iasă din zona respectivă. Zona scărilor e zonă galbenă şi zona unde stăm noi când nu mergem pe secţie e considerată zonă necontaminată. Acolo sunt cabinete. Practic, acolo stăm cel mai mult. La pacienţi se face vizita o dată pe zi, iar dacă sunt situaţii speciale se intră oridecâte ori e nevoie. Sunt afişate pe uşile saloanelor telefoanele la care pot suna pacienţii dacă sunt probleme. Mulţi pacienţi sunt asimptomatici şi multe date le culegem prin telefon ca să nu stăm în salon foarte mult. Pacienţii care sunt cu probleme mai severe trebuie urmăriţi mai de aproape”, a explicat Ştefan modul de lucru de la secţia în care lucrează el.

Riscurile în linia întâi, mai mici decât la supermarket

Ştefan Frenţ a mai declarat pentru „Adevărul” că pentru medicii care lucrează cu pacienţi COVID, riscurile pot fi mai mici decât pentru medicii care lucrează cu pacienţi despre care nu ştiu dacă au sau nu au virusul. „Este multă panică, multă teamă, mai ales că sunt multe cadre medicale infectate deja. Cei care s-au infectat sunt dintre cei care au intrat în contact cu pacienţi despre care nu ştiau că sunt infectaţi. Spitalele care nu sunt special destinate pentru pacienţi COVID sunt mai expuse. Personalul e mai expus pentru că pacientul poate să vină cu diverse probleme medicale, dar poate să aibă şi COVID. Fără testare nu ai de unde să ştii. Te protejezi cât de protejezi, dar contagiozitatea e foarte mare şi riscul de contaminare e mare. Pe de altă parte, şi perioada de aşteptare pentru a afla dacă un spital se transformă în spital COVID sau nu e mai grea uneori decât munca cu pacienţii în sine”, a mai declarat Ştefan Frenţ.

Medicul de la Timişoara a explicat că pentru a reduce la maximum riscurile de infectare, medicii care lucrează cu pacienţi COVID trebuie să fie foarte atenţi atunci când îşi dau jos echipamentul de protecţie. „Când începi să lucrezi, riscurile sunt destul de mari, dar cu protecţie adecvată, riscurile pot fi mai mici decât dacă te duci într-un magazin unde poate fi un pacient care nu ştie că are. Când te duci la un pacient despre care ştii clar că e infectat te duci echipat până în dinţi şi ai mare grijă. Sigur că se pot face greşeli, mai ales când dai jos echipamentul. Poţi să te contaminezi şi există riscuri, dar mâna lui Dumnezeu te poate păzi”, explică medicul, care este şi foarte credincios.

Merge acasă după fiecare tură

Ştefan a declarat că după fiecare tură de lucru la spital merge acasă, deşi avea posibilitatea să stea într-o cameră de hotel pusă la dispoziţie de autorităţi. Medicul a explicat că trebuie să meargă acasă pentru a-şi ajuta soţia cu cei patru copii, părinţii care îi ajutau de obicei fiind protejaţi. „Ni s-a oferit posibilitatea să fim cazaţi la hotel, dacă vrem, când ieşim din tură ca să nu contaminăm familia. Eu cred că în perioada aceasta contează mult să ai familia lângă tine. Pe de altă parte, soţia nu s-ar descurca singură cu toţi copiii, mai ales că în perioada asta am hotărât ca părinţii, care sunt în vârstă, la 70 ani, să nu mai vină pe la noi. Ei veneau şi ne ajutau mult, dar în perioada asta i-am rugat să nu mai vină deloc ca să îi protejăm. Ne-am asumat cumva şi riscul acesta, încrezându-ne în protecţia Lui Dumnezeu”, a declarat medicul timişorean.

Doctorul Frenţ a atras atenţia că e important ca, după externare, pacienţii declaraţi vindecaţi să stea în izolare încă 14 zile, deşi sunt lăsaţi acasă doar dacă au două teste consecutive negative. „Ce s-a văzut până acum este că 80% dintre cei care fac boala fac forme uşoare sau sunt asimptomatici. Cei mai mulţi nu sunt afectaţi foarte sever. Totuşi sunt 20% care fac forme medii şi severe. Între ei nu sunt numai vârstnici. Sunt şi tineri. Contează foarte mult vârsta, comorbidităţile, dar părerea mea personală, am auzit-o şi de la alţii, este că există probabil şi o determinanţă genetică. Unii răspund într-un anume fel la infecţie şi asta poate determina o formă fulminantă de boală. Nu poţi să ştii dacă tu eşti acela sau nu. Pe de altă parte, contagiozitatea este extrem de mare. În jur de trei săptămâni eşti contagios. Unii ştiu că au virusul, dar sunt alţii care nu au ştiut. Dacă autorităţile nu ar fi luat măsuri şi ar fi lăsat totul la liber, s-ar fi ajuns la un număr foarte mare de cazuri grave, pe care nu aveai cum să le gestionezi. Părerea mea e că măsurile care s-au luat au fost binevenite. Problema e cu indisciplina. Nu se respectă măsurile”, a punctat medicul, care a declarat că medicii se confruntă şi în spital cu o oarecare indisciplină din partea unor pacienţi COVID care sunt asimptomatici şi vor să fie lăsaţi acasă pentru că „nu au nimic”.