Mărturia unui român din mijlocul masacrului din Noua Zeelandă. Un angajat al său a fost rănit în atentat

Stabilit în Noua Zeelandă în urmă cu 14 ani, Cadmiel Vlasin este pastor al Bisericii Creştine Române „Harul” din Christchurch şi proprietar al unei firme locale de construcţii. Cadmiel Vlasin povesteşte că atacul terorist din liniştitul oraş Christchurch, în care nu au fost niciun fel de tensiuni între creştini şi musulmani, a şocat opinia publică.



„Nu este nicio tensiune de niciun fel, nicio agresiune verbală. A venit ca o bombă peste noi toţi. Este cotat ca cel mai mare atac terorist din istoria Noii Zeelande. Neo zeelandezi sunt oameni prietenoşi, sunt calzi, zâmbitori, gata să îţi ofere o mână de ajutor oricând, la orice oră. Aici este absolut inacceptabil să avem astfel de atacuri”, a declarat Cadmiel Vlasin, imediat după atac, pentru postul de radio Vocea Evangheliei Timişoara.

Sirieni, ajutaţi de creştinii din Noua Zeelandă

Contactat de „Adevărul”, românul a declarat că un angajat al său sirian, care se afla în moschee la momentul atacului a fost rănit la picior, iar un vecin şi prieten al sirianului, tată a trei copii, a fost omorât în atac. Cadmiel Vlasin povesteşte că a aflat vestea rănirii angajatului său de la televizor, unde l-a văzut pe bărbat împuşcat în picior. „Cel care lucrează pentru noi a avut liber pentru a merge la închinare. L-am văzut la televizor cu piciorul bandajat. E absolut devastator”, a mai declarat Cadmiel Vlasin, care a mai spus că a încercat să în viziteze la spital pe prietenul său, care a fost supus unei intervenţii chirurgicale, dar din cauza numărului mare de răniţi, accesul în spital nu i-a fost permis. Românul stabilit în Noua Zeelandă a declarat că bărbatul din Siria care lucrează la el la firmă a ajuns în Christchurch printr-un program pilot al unei biserici creştine baptiste din Christchurch.



Potrivit lui Cadmiel Vlasin, Guvernul Noii Zeelande a decis să primească 750 de refugiaţi anual. Biserica Creştină Baptistă din Christchurch, biserică neozeelandeză frecventată şi de familia Vlasin, s-a angajat ca peste numărul stabilit de Guvern să primească mai multe familii de sirieni pe care să le ajute să se integreze. „Prietenul meu, care are trei copii foarte frumoşi, a venit prin acest program, iar când am aflat că îşi caută de lucru l-am luat la mine la firmă. I-am spus că într-o zi când nu o să fiu atât de ocupat, o să merg cu el la închinare. Am făcut şi o înţelegere, că el o să citească Biblia şi eu o să citesc Coranul”, a mai spus românul.

„Vrem să ne sprijinim unii pe alţii”

Cadmiel Vlasin a mai declarat că în ziua atentatului, până la ora 18.00 copiii au fost ţinuţi la şcoală, iar populaţia a fost sfătuită să nu iasă din casă. Românul a mai declarat că autorităţile au făcut apel la cetăţeni să nu distribuie imaginile din timpul atacului, filmate de unul dintre terorişti. „A dat drumul la cameră şi a transmis live. Eu nu am văzut, dar am înţeles că imaginea e absolut cumplită. După ce primele gloanţe i-au trântit jos pe primii, martorii spun că cei care erau căzuţi pe jos îl implorau să nu îi omoare că au copii şi el a tras următoarele gloanţe. Nu avem destui consilieri ca să îi consiliem pe cei care au văzut acel video. A fost traumatizant”, a mai declarat Cadmiel Vlasin.

Românul a declarat că bisericile creştine din Christchurch au organizat duminică o zi a porţilor deschise, oamenii din comunitate fiind invitaţi să stea de vorbă unii cu alţii. „Sunt 200 de familii afectate direct sau indirect. Vrem să stăm de vorbă unii cu alţii, să ne ascultăm păsurile şi să ne sprijinim unii pe alţii. Toate confesiunile deschid uşile şi peste tot sunt invitaţi prieteni vecini, oricine care are nevoie de o vorbă. Bisericile locale prin mesajele lor au transmis mesaje de susţinere”, a mai declarat Cadmiel Vlasin. Românul a mai spus că atentatul în care cei 50 de credincioşi musulmani şi-au pierdut viaţa l-au făcut să înţeleagă că moartea poate veni oricând. „Este un apel deschis la oameni să se întoarcă înapoi la Creator, atât timp cât se zice astăzi. Nu este de amânat”, a spus pastorul român stabilit în Noua Zeelandă.

