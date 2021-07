Joel Benson, indianul care venit la Timişoara să se facă medic reputat, dar a ajuns să cânte în baruri VIDEO

Se poate spune că viaţa Joel Benson a fost ca un montagne russe, cu toate ascensiunile şi coborâşurile sale – a fost fericit, dar a experimentat şi disperarea. A venit în România la îndemnul familiei, care dorea ca el să devină un medic respectat.

„Părinţii mei au vrut să fac Medicină. Eu nu voiam, dar la noi, cumva, ce zic părinţii aia trebuie să fie. Într-o zi m-am dus într-o bibliotecă, să văd cam cât am de învăţat, cât de groase sunt cărţile. Bineînţeles că m-am speriat când am văzut. Îmi amintesc că în acea zi era o fată în bibliotecă, studentă în anul III la Facultatea de Medicină din Timişoara. Am intrat în vorbă cu ea şi mi-a spus că mă pune în legătură cu un agent, care se ocupă cu studenţii din România“, a povestit Joel Benson.

Tânărul a depus documentele pentru Medicină şi a fost acceptat. Aşa că, în 2002, la 17 ani, a ajuns în România. Era prima dată când părăsea singur India.

„M-am întrebat atunci, unde e România? Nu ştiam nimic. Am avut zbor cu escală la Moscova, aşa că am crezut că e undeva prin Rusia. Apoi, am ajuns la Bucureşti. De acolo, am mers cu trenul până la Timişoara. A fost stresant, pentru că era prima dată în viaţa mea când am plecat undeva fără familie. Nu mi-a plăcut nici oraşul – în afară de catedrală, nu m-a atras nimic. Oraşul meu natal are opt milioane de locuitori. Între timp, însă, am început să mă îndrăgostesc de Timişoara“, a mărturisit indianul.





MUZICA, DE LA PASIUNE LA CHEMARE





În timpul liber, Joel Benson frecventa o biserică baptistă din oraş, unde şi cânta, ba cu vocea, ba cu chitara. Şi aşa, a ajuns în situaţia de a alege: medicină sau muzică? Şi a ales: „După ce am terminat Medicina, am început să lucrez ca rezident la Clinica de Cardiologie. Nu prea îmi plăcea. Pe atunci nu prea aveam prieteni, eram un băiat cuminte, cu frică de Dumnezeu, cu frică de părinţi. Am cântat la biserică, a fost ceva natural, nu mă gândeam că o să ajung să trăiesc din muzică. Doar că după facultate a început şi viaţa. Am intrat într-un fel de depresie, nu ştiam ce să fac. Mi-am dat seama că dacă mă întorc în India, aşa cum voia mama, va trebui să mă căsătoresc cu o fată pe care o aleg, de fapt, părinţii. Pasiunea pentru muzică s-a transformat pentru mine în chemare“, a mai spus Benson.

Mulţi timişoreni care -l-au ascultat au fost vrăjiţi de vocea sa şi de stilul de a interpreta coveruri. Încurajat de prieteni, în 2018 şi-a încercat norocul la emisiunea „Vocea României“. „De ziua mea am primit un telefon dacă vreau să particip la «Vocea României». Nu am spus nimănui. Am fost la preselecţie şi m-au acceptat. Mi-am spus că dacă nu se întoarce niciunul dintre membrii juriului cu scaunul, am să renunţ la muzică şi mă orientez spre medicină. Am ales o piesă de-ale lui Ed Sheeran, iar trei din juriu au întors scaunele. Pentru mine nici nu mai conta concursul pe mai departe. Nu am mers să câştig. Etapa următoare am fost eliminat, dar ideea e că de atunci s-a schimbat totul. M-am ambiţionat să mă perfecţionez”, povesteşte Benson experienţa talent show-ului.





VIAŢA DIN CLUBURI ŞI BARURI

Pentru că a început să frecventeze cluburile şi barurile, Benson a renunţat să mai meargă la biserică. A îmbrăţişat viaţa de artist, cu bune şi cu rele.





„Celor de la biserică nu le-a plăcut că merg să cânt în baruri. Ca să nu existe conflicte, am decis să renunţ la biserică. Nu am mai mers. Între timp, au început să mă atragă prostiile. Asta e povestea vieţii mele. Am fost chemat să cânt în baruri, unde era băutură. Uneori mă duceam să cânt doar pentru băutură şi bani de taxi. Am cântat foarte mult în astfel de locuri“, a povestit Joel Benson.

Un moment important în viaţa lui Benson a fost o discuţie telefonică cu mama, cea care-l ţinea din scurt tot timpul. „A venit şi fratele meu în Timişoara să studieze medicina. Acum e în Germania, lucrează ca radiolog. Eu m-am integrat în România, nu mai doresc să plec de aici. Timişoara s-a transformat de când am venit aici, s-a făcut un oraş frumos. Partea bună este că, la un moment dat, şi mama mi-a dat binecuvântarea să fac ce doresc. Am fost şocat să aud că e de acord cu mine. Din păcate, în câteva zile avea să moară“, îşi aminteşte cu tristeţe muzicianul.









În prezent, Joel Benson s-a orientat spre muzica de film şi a devenit compozitor.