Iulius Town Timişoara, recunoştere internaţională pentru proiectul de 442 milioane de euro

Iulius Town Timişoara, proiect de regenerare urbană realizat printr-o investiţie de 442 milioane de euro de companiile Iulius şi Atterbury Europe, a primit recunoaştere internaţională pentru conceptul său mixed-use integrat, impactul pozitiv în comunitate şi inovaţie. Singurul proiect multifuncţional din vestul ţării a fost desemnat „5 Star Winner Best Mixed Use Development Romania” în cadrul The European Property Awards, cea mai prestigioasă competiţie din regiune.

Iulius Town Timişoara a obţinut distincţia maximă în categoria Mixed Use Development pentru România în cadrul competiţiei internaţionale – 5 Star Winner. Acest nivel se acordă doar proiectelor care depăşesc 75% din punctajul juriului internaţional de specialitate pentru secţiuni precum localizare şi conexiune cu oraşul, arhitectură, sustenabilitate şi inovaţie, facilităţi şi servicii integrate, funcţiuni şi impact în comunitate.

Prin calificativul ridicat înregistrat, unul dintre cele mai mari din regiune, Iulius Town Timişoara a fost nominalizat în următoarea etapă de selecţie, alături de alte trei proiecte din Rusia, Cipru şi Turcia, pentru titlul „Best of Europe”.



The International Property Awards sunt organizate de 27 de ani şi acoperă peste 45 de categorii real-estate, în competiţii regionale pentru Europa, Arabia, Africa, Canada, America Centrală şi de Sud, Caraibe, USA, Marea Britanie şi Asia Pacific. Juriul independent este format din peste 80 de experţi din industrie.

„Iulius Town a răspuns unor nevoi reale de birouri premium, branduri high end şi destinaţii de entertainment în zona de vest a ţării, funcţiuni care facilitează viaţa cotidiană şi recreerea în natură. Acestea sunt, de altfel, principalele atuuri care i-au adus proiectului mixt recunoaşterea internaţională. Parcul amenajat integral, cu arbori maturi, gazon, lac, piaţete în aer liber şi alei de promenadă, dar şi investiţiile în conectivitatea proiectului cu oraşul, cu un rol real în mobilitatea urbană, cum sunt pasajul auto, conexiunile pietonale şi modernizarea arterelor rutiere din proximitate, investiţii care depăşesc 21 de milioane de euro, sunt funcţiuni rar întâlnite în dezvoltările real-estate din Europa şi au fost cu atât mai mult apreciate”, au transmis cei de la Iulius Town Timişoara.

Singurul proiect mixed-use de regenerare urbană din vestul ţării

Iulius Town s-a impus drept centrul de afaceri al regiunii, cu trei clădiri office verzi, construite şi operate după principii sustenabile. În total, 50.000 metri pătraţi de spaţii de birouri premium, sediu al peste 30 de companii multinaţionale, cu mai mult de 5.000 de angajaţi. Incluzând şi celelalte componente ale proiectului, Iulius Town este locul în care lucrează peste 8.000 de persoane.





„Dincolo de aportul economic considerabil şi impactul major la nivel de atractivitate investiţională, singurul proiect mixed-use de regenerare urbană din vestul ţării este un pol modern de socializare, care aduce comunitatea locală şi regională împreună. În cea mai mare suprafaţă de retail din ţară, 120.000 metri pătraţi, sunt reunite peste 450 dintre cele mai renumite branduri, dar şi concepte ale antreprenorilor şi producătorilor locali, cea mai variată ofertă de cafenele şi restaurante tematice din oraş, cinema VIP, cel mai mare fitness club din ţară, prima grădiniţă cu predare în limba engleză şi curriculum britanic, dar şi şcoală primară, centru de conferinţe şi toate serviciile cotidiene”, mai spun cei de la Iulius.

Facilităţile oferite de Iulius Town sunt amplificate de parcul din inima ansamblului, devenit o adevărată atracţie a oraşului, numeroasele evenimente găzduite şi diversitatea opţiunilor de petrecere a timpului liber în natură, mai ales anul trecut, când s-a impus socializarea outdoor.

Proiectul este un magnet nu doar pentru locuitorii din regiune, dar şi pentru publicul din Serbia şi Ungaria, care obişnuieşte să vină aici pentru cumpărături şi relaxare.