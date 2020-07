Fotografii de povestit nepoţilor cu cometa Neowise, văzută din Banat. Data viitoare va fi vizibilă peste 7.000 de ani

Vânătorii de imagini senzaţionale au stat cu obiectivele aţintite spre cer pentru a prinde cadre cu cometa Neowise, care în aceste zile a putut fi văzută şi pe cerul României.



Nu a putut scăpa ocazia nici tânărul fotograf timişorean Răzvan Vitionescu, cunoscut deja pentru instantaneele spectaculoase.



„Le-am făcut aseară la Bencecu de Sus (n.r. comună în judeţul Timiş, nu departe de Timişoara), între 22.30 şi 23.30. Am stat la pândă însă era înnorat şi nu se vedea. Când am vrut să plec s-a întrezărit printre nori şi am început să fotografiez cu Nikon-ul meu şi să fac timelapse.





Este pentru prima dată când văd o cometă. Dat fiind faptul că ultima cometă vizibilă a fost acum mai bine de 23 de ani, acesta este un moment rarisim, istoric pe care mă bucur să îl împărtăşesc cu oamenii.





Mi-ar fi plăcut să o văd mai mult timp şi să filmez mai mult. Dar mai încerc nopţile astea, poate mai am noroc să o văd, dacă îmi permit condiţiile meteo”, a spus Răzvan Vitionescu.











Cometa văzută de la Bencecul de Sus FOTO Răzvan Vitionescu

Fotograful Constantin Duma a plecat până pe Muntele Mic (judeţul Caraş-Severin), să se întâlnească cu cometa.



„Cometa Neowise a fost vedeta Muntelui Mic în noaptea trecută când am surprins-o pe deasupra telefericului. Mi-a promis că va reveni peste 7.000 de ani. Ce era să-i spun decât că o voi aştepta, oricum?”, a scris Constantin Duma, pe pagina sa de Facebook.







Cometa de pe Muntele Mic FOTO Constantin Duma



Neowise este cea mai nouă cometă descoperită de telescopul spaţial Wise al NASA. Această cometă mai poate fi văzută de abia peste 7.000 de ani.



