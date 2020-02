FOTO Experienţă uluitoare în Svalbard. „Preparate din balenă, elan, ren sau focă“

GALERIE FOTO



Timişorenii Alex, fotograf de meserie, şi Lavinia Hreniuc, medic rezident psihiatru, îşi povestesc aventurile din jurul lumii pe blogul Timişorenii Alex, fotograf de meserie, şi Lavinia Hreniuc, medic rezident psihiatru, îşi povestesc aventurile din jurul lumii pe blogul Explovers. Ultima lor expediţie a avut loc pe insulele Svalbard, un teritoriu (format din insulele Spitzbergen, Kvotoya şi Bjonoja) înconjurat de Oceanul Arctic, la 600 de kilometri de coastele Norvegiei.

“Trebuie să recunosc că am fost sceptică în ceea ce priveşte această insulă: nu auzisem pe nimeni care să meargă acolo, urma să experimentăm noaptea polară şi temperaturi de -30 grade Celsius. Pentru o persoană căreia îi este frig şi la +15 grade Celsius, această destinaţie nu suna prea bine. Am zis totuşi să dau o şansă şi să mă las dusă de val”, începe povestea Lavinia Hreniuc.

Primul lucru pe care l-au făcut timişorenii a fost să caute zboruri. Insula Svalbard este administrată de Norvegia, aşa că au căutat zboruri din Oslo spre Longyearbyen (cea mai mare localitate din insula Svalbard).

Există două posibilităţi:Norwegian Airlines şi SAS. În fiecare zi aterizează şi decolează câte un avion din cele două companii în Svalbard.

“Noi am ales compania Norwegian pentru că găsisem zbor din Budapesta spre Oslo, iar a doua zi zbor din Oslo spre Longyearbyen. Preţul celor patru zboruri, dus-întors a fost ~500 euro/ persoană cu bagaj de cală inclus. Pentru un al treilea zbor am plătit ~ 300 euro/2 persoane cu bagaje de cală incluse. În orice caz, zborul spre şi dinspre Longyerbyen poate suferi oricând modificări din cauza temperaturilor extreme. Aşadar este bine să vă puneţi o distanţă mai mare între zboruri, poate chiar o zi”, mai povestit Lavinia.

Cum să vă pregătiţi pentru o excursie în Svalbard

Al doilea lucru pe care l-au făcut a fost să îşi ia cazare. Deşi este o destinaţie mai puţin cunoscută, există câteva hoteluri de 3 şi 4 stele.

“Noi am ales hotelul Radisson Blu Polar şi a costat 600 euro/cameră dublă cu mic dejun inclus pentru 4 nopţi. Radisson Blu Polar Hotel este cel mai nordic hotel cu servicii complete din lume. Este posibil să găsiţi şi preţuri mai mici în afara perioadei sărbătorilor. Hotelul este ok, camerele destul de spaţioase, micul dejun variat şi delicios şi există şi două restaurante în cadrul lui (unul cu specific asiatic şi unul gen bistro cu pizza şi burgeri)”.

Este foarte important să fiţi pregătiţi pentru această destinaţie în ceea ce priveşte îmbrăcămintea. “Noi am luat toată costumaţia pentru schi, plus multe alte articole precum: lenjerie de corp specială din lână, cagulă, ciorapi de lână, căciulă din blană, 2 perechi de mănuşi şi eventual chiar două geci. Pentru aceste temperaturi extreme este foarte important să te îmbraci în straturi şi cu haine de calitate care să absoarbă transpiraţia şi să reziste la temperaturi joase. Deşi sunt o persoană foarte friguroasă în general, în Svalbard am rezistat datorită imbrăcămintei adecvate. Cele mai imporantante au fost încălţările şi vă recomand să achiziţionaţi o pereche de Moon Boot. Au fost excepţionale şi au ţinut de cald, în timp ce prietenilor mei le-au îngheţat picioarele în bocanci”, a continuat Lavinia.

Excursie cu sania trasă de câini

Sunt foarte multe activităţi pe care le puteţi face în Longyearbyen şi toate includ “vânătoarea” de aurora boreală.

Alex şi Lavinia şi-au achiziţionat de acasă o excursie cinci ore cu sania trasă de câini în exteriorul localităţii. Această distracţie a costat 170 euro de persoană.





“Excursia a început de la ora 12.00. Am fost luaţi cu maşina din faţa hotelului şi duşi la o cabană în afara localităţii. Acolo ni s-a explicat cum să conducem sania, am primit echipament special care să ne ţină de cald cele 2-3 ore în care am stat afară şi am aflat câteva poveşti interesante despre locuitori, dar şi despre câinii care trăgeau săniile. De exemplu: unii dintre câini au fost în expediţii la Polul Nord, fiecare locuitor din Longyearbyen are dreptul să vâneze un ren pe an sau faptul că nu prea mai există oameni care s-au născut şi încă trăiesc în Svalbard. Experienţa cu sania trasă de câini a fost una extrordinară. Deşi uşor speriaţi de lătratul câinilor şi întunericul obscur, ne-am bucurat foarte mult de această trăire. Şansa să te întâlneşţi cu un urs polar este destul de mare având în vedere că sunt 3.500 de urşi polari pe insulă şi doar 2.000 locuitori…Pentru că era beznă, am mers cu frontalele aprinse prin munţi, iar deliciul traseului a fost în momentul în care am oprit lanternele şi săniile şi am privit munţii încărcaţi de zăpadă. Acesta a fost punctul culminant al zilei. Imaginea este de nedescris şi de nesurpins pe camere foto-video”, a afirmat Lavinia Hreniuc.

Bucătărie inedită pe insulă

Alte variante de activităţi pe insulă sunt: excursie cu snowcat pentru a vedea aurora boreală, o scurtă plimbare la muzeu (intrarea costă 18 euro/ persoană), alte excursii cu taxi sau maşini speciale pentru a vedea aurora boreală.

“Noi am prins aurora boreală într-o zi în care am închiriat un taxi şi am ieşit în afara localităţii. Preţul a fost de 70 euro/ oră. Acesta ne-a scos puţin din oraş şi oprea de fiecare dată când se vedea aurora. Înainte am urmărit mai multe aplicaţii care ne arătau care sunt şansele de a vedea aurora pe insula Svalbard. Deşi este un orăşel mic, în Longyearbyen toate restaurantele au un aer aparte, sunt foarte călduroase şi au preparate delicioase. Printre preferatele noastre sunt: Stationnen şi Svalbar, unde am gustat cel mai bun burger. Preţurile sunt destul de piperate, dar având în vedere că ne aflăm în cea mai nordică localitate din lume, sunt cumva justificate. O friptură de balenă a costat 25 euro, un peste proaspăt 24 euro, o cola 3,5 euro. Da, aţi citit bine. La restaurantele din Longyearbyen puteţi gusta preparate din balenă, elan, ren sau focă”, a încheiat Lavinia.

Alex Hreniuc a încercat toate perparatele inedite din Svalbard. După spusele lui, friptura de ren este cea mai bună, iar la polul opus este friptura de balenă.





