FOTO Cei mai huliţi artişti din România revin cu o nouă operă cotroversată, la Timişoara. “În sfârşit, o expoziţie ca la Milano”

Baraka este deja un nume care nu mai are nevoie de prezentare. Au şocat încă de la apariţia lor. Paul Feier şi Mihai Toth sunt numiţi “artişti controversaţi”, sunt şi iubiţi, dar în mare măsură şi dispreţuiţi. Originali, cel puţin pentru România, sunt cu siguraţă. La Revoltion Festival din 2018 au fost obligaţi (de către un reprezentant al Consiliului Judeţean Timiş) să îşi strângă instalaţia cu penisuri, care vorbea despre asaltul sexualităţii print intermediul internetului şi televiziunii. Baraka este deja un nume care nu mai are nevoie de prezentare. Au şocat încă de la apariţia lor. Paul Feier şi Mihai Toth sunt numiţi “artişti controversaţi”, sunt şi iubiţi, dar în mare măsură şi dispreţuiţi. Originali, cel puţin pentru România, sunt cu siguraţă. La Revoltion Festival din 2018 au fost obligaţi (de către un reprezentant al Consiliului Judeţean Timiş) să îşi strângă instalaţia cu penisuri, care vorbea despre asaltul sexualităţii print intermediul internetului şi televiziunii.





Iarna trecută, Baraka s-a prezentat şi în Bucureşti. Expoziţia de la Atelier 35 (din centrul vechi) s-a lăsat cu poliţie, cu isterie generală şi cu ameninţări . Lucrarea “Sex with God” era reprezentată de o vulpe spânzurată, realizată din fibră de sticlă şi răşină. Deşi oferea o imagine şocantă, era vorba de un statement împotriva violenţei asupra animalelor. Într-un final, poliţia i-a obligat pe artişti să pună o perdea pe geam. Expoziţia le-a dus însă şi faima în afară, timişorenii primind oferte de a expune la Paris şi Berlin.

În Timişoara, tinerii de la Bakara sunt priviţi cu simpatie de elite. Noul lor eveniment a fost pus la cale cu sprijinul Consulatului Italian din Timişoara şi ajutorul comunităţii italienilor din oraş-care au fost cuceriţi de arta Baraka.

“Pot fi iubiţi sau dispreţuiti, dar matricea este autentică, mijloacele sunt constant şi generoase, evocarea este întotdeauna sensibilă şi imaginaţia întotdeauna revigorată. Această opera nouă, imprevizibilă, este binevenită, sau mai de grabă prevăzută, deoarece a fost latentă, aproape în aşteptare, inevitabilă. Cei care cunosc Baraka găsesc în această creaţie un concentrat al lumiilor, o mică parte a vieţii şi a naturiilor.

După ce am văzut una dintre expoziţiile lor, i-am încurajat pe Baraka să continue, să pregătească o expoziţie pe care aş fi vrut să o organiz eu însumi. Sunt fericit să-i prezint, sau mai exact, să nu-i prezint, pentru că nu este sarcina mea, ci să transmit celor care-i privesc, cât de mult îi iubesc şi apreciez”, a spus Enrico Cannata, renumit muzician şi profesor de flaut de la Conservatorul din Timişoara.





Vizită în casa Baraka





Duminică, la sediul lor din curtea Facultăţii de Artă, s-a adunat lumea bună a burgului, la un eveniment interzis minorilor. A fost şi Simona Neumann, preşedintele Asociaţiei Timişoara Capitala Culturală Europeană 2021.“Timişoara a fost dintotdeauna un oraş deschis experimentelor de orice fel, ceea ce a făcut posibil ca aici să se nască mişcări de avangardă în artă şi ştiinţă, antreprenoriat şi tehnologie. Titlul de Capitală Europeană a Culturii pe care îl va deţine în anul 2021 îi confer o şansă în plus să îşi continue drumul european, să se conecteze la marile curente internaţionale în artă şi cultură, la noile progrese în celelalte domenii. Şi nu doar să se inspire din acestea, ci să fie o inspiraţie prin creatorii săi. Poate şi de aceea şi artiştii Baraka au apărut în acest spaţiu, provocându-ne să intrăm în universul inconştientului şi a subconştientului nostrum, cel individual şi acela colectiv. Arta lor reuşeşte să pătrundă în viscerele umanităţii, în somnul raţiunii, ne pune faţă în faţă cu temerile şi revoltele noastre. Modul în care înţelegem Baraka depinde de fiecare. Uneori ne va revolta, alteori ne va face să ne punem întrebări. Iar întrebările reprezintă începutul trezirii din pasivitate, din ignoranţă, din rutină, din prejudecăţi”, spune Simona Neumann.



Au fost acolo şi Victor Neumann, directorul Muzeului de Artă, Christian Rudik, noul director al Operei din Timişoara, Radu Radoslav-fostul arhitect-şef al oraşului, scriitorul Daniel Vighi, diplomatul Vasile Popovici, numeroşi oameni de afaceri italieni din Timişoara, care au şi sponsorizat evenimentul.











Baraka şi-a deschis porţile atelierului, unde au putut fi văzute toate lucrările de până acum. În timp ce oamenii puteau vizita casa Baraka, în curte, era în desfăşurare un performance ciudat. O femeie dezbrăcată complet, cu o mască de gaz pe faţă, a bătut toaca, pe fondul muzicii experimentale puse de un DJ. Au fost aduşi şi doi luptători de la o firmă de securitate, care au avut rolul, figurativ, de a face “păza”.

Expoziţia a încălcat şi de această dată dictatele codului artistic oficial şi a vizat depăşirea barierelor ignoranţei, conformismului şi standardizării pe care privirea comună, de obicei, evită.

“Într-o capital europeană a culturii, Timişoara, această iniţiativă urmăreşte să sporească bogăţia culturilor, să promoveze apartenenţa cetăţenilor la comunitatea europeană printr-o mai bună cunoaştere a diversităţii reciproce, a înţelegerii sentimentelor, punctelor de vedere, intereselor şi preocupărilor , princoagulareamotivaţiilordiferite”, a apreciat Niccolo Maso, consulul onorific al Italiei la Timişoara.





Momentul culminant al serii

Toată lumea aştepta însă momentul să vadă noua lucrare marca Baraka. Într-un final, învăluit în fum, s-a deschis uşa încăperii.

Pe perete era o pictură care îl înfăţişează pe Iisus Hristos răstâgnit. În locul înscrisului INRI (Isus Nazarenus Rex Iudeorum) trona numele Baraka. În loc de îngeri, în stânga apar doi bărbaţi care se sărută, iar în drapta portretul lui Darwin.

“Dorinţa pentru un univers şi o umanitate unitare, armonioase şi în acord, guvernate în totalitate de o bunătate infinită a lui Dumnezeu”, explică artiştii.

În loc de INRI scrie Baraka, iar în partea de jos sunt pictaţi doi bărbaţi care se sărută. În faţa tabloului este o toaletă aurită.





În faţa tabloului stă o toaletă aurită. “Se întâmplă foarte rar ca inteligenţa, în special cea academică, să-şi îndrepte atenţia inhibată spre un obiect ca WC-ul, dar arta este câştigătoare atunci când reuşeşte să spună ceva foarte complex printr-un obiect legat de uzul zilnic, aducând figure epocale lângă o imagine simplă şi recurentă, poate cea în care ne oglindim în fiecare zi”, mai spun artiştii.

“Baraka-această entitate artistic de un curaj nebun, pe care doar o credinţă fermă şi confirmată îl poate justifica şi susţine – reuşeşte, şi de această dată, să meargă împotriva curentului şi să-şi menţină flacăra mistică nemicşorată şi la fel de vie, îndreptându-se, tot mai adânc, spre ceva care, pe bună dreptate, sperie: mult-prea-umanismul. Hiperumanismul…Craţiile lor sunt, de fircare dată, atât de puternice şi mişcătoare - cine s-a mai gândit la un vas de toaletă poleit ca la figura ce mai reprezentativă pentru tronul slaviei al unui Deus wannabe pe care-l tot revendică omul de ceva vreme?- încât nu poţi să nu te întrebi, la un moment dat, care e preţul pe care-l plătesc pentru tot acest flux de unicitate”, susţine artistul bucureştean Mihail Tamba.



"Am avut răbdare să stăm cu cei care au avut o problemă cu noi, asta e cea mai bună atitudine"

Paul Feier şi Mihai Toth au absolvit Facultate de artă şi Design din Timişoara, în 2016.

Ne simţim bine cu ceea ce facem. În primă fază am avut performance-ul cu fata care bate toaca. Cei care au avut puţină răbdare au putut vedea obiectul pe care l-am propus să-l vernisăm. E o pictură care îl înfăţişează pe Isus Hristos alături de doi băieţi care se sărută şi Charles Darwin se uită mândru către triumful evoluţiei”, a spus Paul Feier.



“Timişoara trebuie să înţeleagă că are nevoie de diversitate. În seara asta ne-am deschis cu totul, puteţi să vizitaţi dormitorul, baia…Am vrut să punem preţ pe fiecare detaliu. Am vrut ca Timişoara să înţeleagă mai mult ce este Baraka. Suntem dispuşi la discuţii, suntem dispuşi la întrebări. Nu avem nimic de ascuns. Lumea s-a obişnuit cu noi, suntem degajaţi, nu suntem constrânşi de nimic. Am avut răbdare să stăm cu cei care au avut o problemă cu noi, asta e cea mai bună atitudine. Ai răbdare cu oricine are nevoie de răbdare. România e un tărâm virgin la nivel de cultură”, a afirmat Mihai Toth.

În toamnă, Baraka va participa la Bienala de Creaţie Tânără din Europa, urmând să facă turnee prin mai multe ţări.





„În mod sigur, artiştii noştri nu sunt ipocriţi, ne îmbie cu o terapie împotriva îmbălsămării prin creaţie, ne arată cum stăm cu mizeriile de zi cu zi, cu violenţa care nu este doar aceea pe care o arată artiştii, adică a craniilor şi scârbavnicelor mădulare care au supărat cuvioşiile urbane, aducându-ne, iarăşi şi iarăşi, aminte de vorbele lui Geo Bogza care fu dat în judecată de academicianul Nicolae Iorga pentru că a scos revista <Pula> şi care l-a întrebat <tu nu ai aşa ceva?>. Ca întotdeauna viaţa este mai inventivă decât bietele noastre aproximări prin artă. Unii îmi zic, cu o liniştită superioritate, <că căcaturile astea sunt fumate>. Vreau să le spun că totul s-a fumat, problema este ce spui, ai ceva de povestit sau te ţii doar de cioace? Eu vă zic că Baraka Artists au de spus multe, băgaţi de seamă la cei doi jandarmi spăimoşi de la intrarea în expoziţie, uitaţi-vă la figurile lor de cătane supărate şi cădeţi puţin pe gânduri, în puii mei!”, a comentat profesorul Daniel Vighi, pe pagina sa de Facebook.





Simona Neumann, preşedinte Timişoara 2021, a punctat evenimentul: “În sfârşit, avem o expoziţie ca la Milano”.



