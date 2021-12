Duelul dintre ministrul Grindeanu şi directorul aeroportului Timişoara continuă de la distanţă: „Am încercat să fac cât mai mult şi am reuşit foarte mult“

Dorel Grădinaru, directorul Aeroportului Timişoara a ţinut să răspundă ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, care i-a solicitat în mai multe rânduri să-şi dea demisia. Ultima ieşire a vicepremirului a fost în week-end, când a spus nu a primit nici evaluarea cerută de el, nici demisia, dar că are informaţia că directorul şi-a adunat lucrurile, printre care şi o puşcă, lăsând să se înţeleagă că acesta pregăteşte plecarea din Timişoara.

Dorel Grădinaru a declarat atunci că ministrul Transporturilor a fost dezinformat şi că, deşi deţine arme legal, nu are niciuna la Timişoara, ca atare nici nu a transportat vreo puşcă cu avionul.

Aşa cum a promis, astăzi, Grădinaru şi-a făcut evaluarea pe un an şi jumătate în faţa presei.

„Eu nu pot să intru într-o polemică, domnul Grindeanu este ministru, consider că nu a procedat corect în ceea ce mă priveşte pe mine, iar în situaţia asta a trebui să mă apăr. Pentru mine nu are importanţă dacă râmân sau plec de la Timişoara, are importanţă doar din punct de vedere emoţional. Fiindcă m-am legat foarte mult de aceste proiecte, dezinteresat, vreau să se reţină asta. Şi am făcut în aşa fel încât nimeni nu pună mâna pe banii aeroportului. Dacă dânsul consideră că atitudinea mea faţă de aeroport nu este bună şi doreşte să aducă pe altcineva, este ministru, poate să mă schimbe şi ne vedem fiecare de-ale noastre. Evaluarea nu puteam să-i dau domnului Grindeanu, pentru că cererea trebuia să vină într-un mod oficial, nu prin presă”, a declarat Dorel Grădinaru.



„Am încercat să fac cât mai mult şi am reuşit foarte mult să fac"





„Am încercat să fac cât mai mult şi am reuşit foarte mult să fac. Nu mă laud, dar într-un an şi jumătate, într-o perioadă extrem de proastă financiar, am reuşit să fac proiecte care în mod normal ar trebui să se întindă pe 20-30 de ani. Eu le-am luat pe toate în pofida tuturor care s-au împotrivit”, a mai spus Dorel Grădinaru.



Grădinaru e de un an şi jumătate director la Aeroportul Timişoara



Cele mai importante proiecte de viitor sunt reabilitarea pistei, terminalul de plecări şi terminalul de cargo.



„Astea sunt cele mai grele fiindcă trebuia să căutăm sume foarte mari. Pentru terminalul de cargo, pe partea mea relaţională, am găsit modalitatea de a aduce finanţare. E vorba de 100 de milioane de euro. Oamenii vin şi îşi investesc banii, pur şi simplu. Le-am spus că trebuie să intre într-o în funcţiune în urma unei licitaţii, au fost de acord, şi mergem înainte. Cum vrei să faci afacere mai bună decât să faci bani cu banii altora, fără să bagi tu niciun ban”, a completat Grădinaru.

În opinia lui Grădinaru, terminalul cargo ar fi cel mai mare câştig pentru aeroport.





„Dacă merge cargo pentru Timişoara, atunci merge tot ce înseamnă zona logistică, fabrici, componente, locuri de muncă, se dezvoltă. Se duc, se aduc. Cargo înseamnă prosperitate, comerţ. Dacă merge cargo, o să apară şi a doua pistă şi alte oportunităţi. Avem un plan şi un hotel. Mai bine să stea aici, să lase banii aici”, a mai declarat Dorel Grădinaru.

Directorul este un apropiat al fostului ministru al Internelor Marcel Vela



"Timişoara nu se poate compara cu Cluj"

Legat de reducerea zborurilor de la Timişoara în perioada pandemiei, Dorel Grădinaru susţine că s-au purtat deja discuţii cu Air France, Turkish Airlines şi Emirates.

„Să ne rugăm să ieşim din pandemia asta nenorocită, care ne-a dat vieţile peste cap. Dar în momentul în care se va ieşi din nebuneala asta generală, vom discuta despre lucruri normale. Şi Timişoara va arăta din nou ca un aeroport foarte înghesuit. Dar între timp ne-am luat nişte măsuri. Avem un terminal nou, îl facem şi celălalt, iar atunci o să fie un aeroport populat, nu înghesuit. Dar Timişoara nu se poate compara cu Cluj.



O să vă aduc un studiu, să vedeţi de ce Clujul are mai multe zboruri. Profilul pasagerului de pe Cluj nu acelaşi ca cel de pe Banat. Clujul e într-o zonă de interferenţă şi ia din tot Ardealul. Banatul mai ia din Oltenia un pic şi atât. Aşa că e normal ca numărul de pasageri să fie mai redus”, a mai adăugat Grădinaru.

„Le-am spus clar: <nu fur eu, nu fură nimeni>"

În 10 ianuarie va avea loc o şedinţă a Adunării Acţionarilor aeroportului, unde se va lua o decizie în privinţa conducerii Aeroportului Timişoara.



„Din câte ştiu eu se va schimba consiliul de administraţie, lucru care mi se pare nefiresc, pentru că am lucrat foarte bine cu cei de acuma. S-a procedat legal, corect. Nu ştiu ce va fi mai departe, nu ştiu dacă îmi vor propune să rămân, dar oricum nu pot rămâne decât în nişte condiţii de strictă legalitate şi cu un contract de patru ani. Am stat un an şi jumătate şi să schimbi patru consilii de administraţie, e greu. Toţi se aşteptau să fiu schimbat, să revină unii, cei care au fost. Eu am făcut până acum un fel de voluntariat pe bani. Am procedat total atipic. Orice om venea aici, îşi lua bani şi la revedere. Eu m-am apucat să fac lucruri. Şi am avut grijă de banii aeroportului. Le-am spus clar: <nu fur eu, nu fură nimeni>. Cine a îndrăznit să facă ceva în spatele meu, are probleme în momentul de faţă. Asta e principiul meu de viaţă, nu mă pot schimba şi nici nu vreau”, a încheiat Dorel Grădinaru.





