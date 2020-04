Două firme româneşti cu relaţii de afaceri în China au donat peste 50.000 de măşti pentru linia întâi: „Nu vrem să băgăm de vină statului, ci să ajutăm“

Odată cu izbucnirea crizei COVID-19 la nivel mondial, preţurile măştilor de protecţie pentru faţă au explodat, iar astfel de produse au ajuns să nu mai fie găsite pe piaţă. Unul dintre furnizorii din China ai Adaconi, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse de papetărie din România, s-a reprofilat şi a început să producă măşti de protecţie, făcându-i ofertă şi firmei româneşti. Directorul companiei de papetărie, Mircea Neiconi, a declarat pentru „Adevărul” că odată cu închiderea şcolilor şi a mall-urilor vânzările companiei s-au prăbuşit şi a decis să investească în importul de măşti pentru a-şi menţine oamenii.

„Multe magazine s-au închis, descoperirea noastră pe piaţă era destul de mare şi unul dintre partenerii noştri din China a început să producă măşti şi ne-a oferit să luăm măşti. Am fost puţin speriat pentru că preţurile erau mult mai mari decât înainte de criză, dar ăsta era preţul mondial. Atunci am luat o decizie destul de curajoasă. Am investit de ordinul sutelor de mii de euro în afacerea asta. Gândul principal a fost să ne susţinem angajaţii. Avem peste 100 de angajaţi”, povesteşte Mircea Neiconi.

Reprezentantul companiei de papetărie a declarat că cererea de măşti de pe piaţă e atât de mare încât preţul transportului a ajuns să crească în timpul curselor. „Peripeţiile au fost mari. Nu au venit la timp. Au fost blocate toate hub-urile. Acum este o problemă mare partea de transport. În timp ce făceam transportul, transportatorii aerieni măreau preţurile. S-au scumpit de două-trei ori preţurile şi cu toate că s-au scumpit foarte mult, nu mai apucăm locuri în avioane. Trebuie să stăm o săptămână, două, trei pentru că e presiune mare pe avioane din cauză că toată lumea vrea produsele rapid. Pentru noi a fost o provocare cumplită. Echipa mea a lucrat într-o presiune cum nu a mai lucrat. Ultimele două săptămâni au fost cât un an întreg”, a mai declarat Neiconi.

„Nu intenţionăm să lucrăm cu instituţiile statului”

Mircea Neiconi a declarat că încă de când a decis să importe din China măşti de protecţie FPP1, cu nivel de protecţie minim, a hotărât să lucreze doar cu firme private şi la instituţiile care au nevoie de măşti să facă donaţii. „La instituţii ale statului nu am vândut decât în câteva cazuri, unde după ce am donat, oamenii ne-au rugat să le şi vindem. Cererile sunt foarte mari”, a declarat Neiconi.

Până în prezent, Adaconi a donat aproximativ 33.000 de măşti unor spitale şi instituţii din Hunedoara, Cluj şi Timiş. Ultimele donaţii au fost făcute unde vineri au fost împărţite la spitale şi instituţii, cu sprijinul deputatului de Timiş Ben Oni Ardelean, aproximativ 10.000 de măşti.

„Valorile pe care le-am pus la baza existenţei noastre sunt integritatea, excelenţa şi respectul pentru oameni. Priorităţile sunt: să ne susţinem oamenii, să fim atenţi şi flexibili şi un al treilea lucru este credinţa în Dumnezeu şi dorinţa de a nu răzbate noi prin furtună, ci de a vedea locuri unde putem ajuta. Motivul pentru care stau de vorbă cu dumneavoastră, nu e pentru că vrem publicitate. Nu ne ajută publicitatea. Chiar am vrea să îi luăm împreună cu noi pe oamenii de afaceri care pot să pună umărul la a ajuta cumva în criza în care intrăm, şi nu numai oamenii de afaceri, ci şi omul de rând care trebuie să stea în casă. Vrem să fim şi o încurajare şi să îi îndemnăm şi pe alţii să vină cu noi. Nu vrem să băgăm de vină statului, ci să ajutăm”, a declarat Mircea Neiconi.







„Nu e momentul să arătăm cu degetul”

O altă firmă din vestul ţării care are relaţii de afaceri în China şi care a adus în România măşti de protecţie este Artego, o firmă din Timişoara care comercializează mobilă. Potrivit Cristinei Lăpădătoni, Artego a adus în România 20.000 de măşti pe care le-a donat pentru Crucea Roşie. „De la bun început, singurul gând a fost să facem integral donaţie, să le donăm la Crucea Roşie. Am anunţat autorităţile că vrem să facem acest lucru. Nu pot să spun că am avut piedici. Autorităţile s-au mişcat foarte repede şi ne-au ajutat să scoatem măştile din vamă şi să le distribuim într-un timp foarte scurt”, a declarat Cristina Lăpădătoni.

Reprezentanta companiei timişorene a arătat şi de unde a pornit ideea importului de măşti pentru Crucea Roşie, susţinând că acum nu e momentul de arătat cu degetul vinovaţii pentru situaţia sistemului medical. „Ceea ce s-a întâmplat în China şi Italia ne-a îngrozit. Ştiam ce se întâmplă în sistemul de sănătate din România şi ne-am gândit să facem tot ce este posibil ca sistemul de sănătate să nu pice, să încercăm să ajutăm cu orice şi indiferent de sumă sau gest, să facem ceva să punem umărul să preîntâmpinăm un dezastru. Noi facem importuri de mobilă din China şi primul lucru pe care l-am făcut a fost să îi contactăm pe partenerii din China să ne ajute cu echipamente medicale să facem o donaţie. Nu că nu avem instinctul să arătăm cu degetul spre cei vinovaţi pentru ceea ce este azi sistemul de sănătate, dar nu credem că este momentul să facem asta acum, ci e momentul să încercăm să ajutăm dacă putem să ajutăm în special cu echipamente cadrele medicale. Din punctul meu de vedere, virusul acesta este un fel de ruletă. Poate să fie o formă simplă sau poate să fie o formă gravă”, a mai arătat Cristina Lăpădătoni.