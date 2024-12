Care au fost cele mai bune filme Netflix din 2024, potrivit criticilor

Insider a compilat topul 2024 al filmelor originale Netflix pe baza clasamentelor criticilor de la Rotten Tomatoes.

Lista include titluri cu un scor de 80% sau mai mare și cel puțin 20 de recenzii. Filmele de top au inclus „Daughters”, „Will & Harper” și „Hit Man”.

Cele mai bune filme originale Netflix din acest an acoperă genuri și forme, variind de la filme de acțiune la documentare și filme de animație pentru toate vârstele, potrivit businessinsider.com.

Poate vă amintiți de „Hit Man”, care a contribuit la consolidarea statutului de star al lui Glen Powell după „Anyone But You” și înainte de superproducția de vară „Twisters”. Poate că ați prins „Society of the Snow”, nominalizat la Oscar, după ce a avut premiera pe Netflix în ianuarie. Sau poate că ați fost pe fază pentru debutul regizoral al Annei Kendrick, „Woman of the Hour”.

Există 21 de filme Netflix din acest an care s-au lăudat cu un scor agregat al criticilor pe Rotten Tomatoes de peste 80% - cu condiția să aibă cel puțin 20 de recenzii. Iată lista completă, de la cel mai mic la cel mai mare scor.

21. „Ultraman: Rising'

Sinopsis Netflix: „Timp de decenii, tatăl său a fost Ultraman, menținând echilibrul între oameni și kaiju-kind. Acum este rândul lui Kenji - și este cea mai grea slujbă pe care a avut-o vreodată.”

20. „Jocul frumos

Sinopsis Netflix: „Această poveste emoționantă despre fotbal, prietenie și triumf împotriva șanselor îl are ca protagonist pe Bill Nighy în rolul managerului grijuliu al echipei Angliei fără adăpost de la Cupa Mondială.”

19. „Lecția de pian”

Sinopsis Netflix: „O luptă pentru un pian moștenit trezește fantome ale trecutului în această adaptare produsă de Denzel Washington a piesei lui August Wilson, câștigătoare a Premiului Pulitzer.”

18. „Martha”

Sinopsis Netflix: „De la gospodină la infractoare, descoperiți povestea influențatoarei originale a Americii și revenirea ei din scandalul care aproape a costat-o totul.”

17. „Societatea zăpezilor”

Sinopsis Netflix: „Nominalizat la Globul de Aur, acest film emoționant despre accidentul aviatic din 1972 din Anzi «hipnotizează cu spectaculozitatea sa», elogiază El Mundo.”

16. „Umbra se rătăcește”

Sinopsis Netflix: „Calificată în arta de a ucide, o tânără asasină își sfidează mentorul pentru a salva un băiat de un sindicat al crimei nemilos - și va distruge pe oricine îi va sta în cale.”

15. „Bucurie”

Sinopsis Netflix: „Născută în 1978, Louise Joy Brown a fost primul copil din lume născut prin fertilizare in vitro. Dar cine au fost oamenii de știință care au făcut posibilă nașterea ei? Această dramă spune povestea lor.”

14. „Bucătăria”

Sinopsis Netflix: „Londra, 2044. Decalajul dintre bogați și săraci este întins până la limită. The Kitchen este unul dintre singurele cartiere de locuințe sociale rămase.”

13. „Imaginarul”

Sinopsis Netflix: „Amanda și prietenul ei imaginar, Rudger, trăiesc aventuri palpitante din imaginație. dar când Rudger se trezește singur, el se confruntă cu o amenințare misterioasă.”

12. „Woman of the Hour”

Sinopsis Netflix: „O vedetă aspirantă de la Hollywood se întâlnește cu un criminal în serie sadic într-o emisiune de dating în «debutul regizoral extraordinar» al Annei Kendrick (Screen Daily).”

11. „Orion și întunericul”

Sinopsis Netflix: „Debutul regizoral al lui Sean Charmatz despre un băiat care se împrietenește cu Întunericul este o «poveste minunat spusă» care «se distrează cu frica» (San Francisco Chronicle).”

10. „Rez Ball”

Sinopsis Netflix: „Joacă rapid, aruncă rapid și nu se opresc niciodată. O echipă de baschet de liceu sfidează șansele în această dramă produsă de LeBron James și inspirată de evenimente reale.”

9. „Hit Man”

Sinopsis Netflix: „Un profesor blând și manierat se dă drept un asasin fals în această comedie care este «o explozie de plăcere pură și unul dintre cele mai bune filme ale anului» (The Washington Post).”

8. „Black Barbie”

Sinopsis Netflix: „Din Shondaland vine acest documentar «must see» (RogerEbert.com), «magnific» și «pur și simplu spectaculos» (Black Girl Nerds) despre prima Barbie neagră.”

7. „Rebel Ridge”

Sinopsis Netflix: „Un fost pușcaș marin cu un trecut misterios își folosește abilitățile unice pentru a face dreptate atunci când polițiștii dintr-un orășel îi confiscă banii de care are nevoie pentru cauțiunea vărului său.”

6. „Remarcabila viață a lui Ibelin”

Sinopsis Netflix: „Când părinții unui îndrăgit jucător din World of Warcraft i-au anunțat moartea, membrii breslei sale au ajuns ot ei - și i-au dezvăluit viața ascunsă.”

5. „Cea mai grozavă noapte din pop”

Sinopsis Netflix: „Vedetele muzicii și-au întâlnit idolii, orgoliile au fost testate, ceasul ticăia - și istoria a fost făcută. Un documentar despre noaptea în care a fost înregistrat „We Are the World”.”

4. „Cele trei fiice ale sale”

Sinopsis Netflix: „Un trio de surori înstrăinate se reunesc în apartamentul din New York al tatălui lor pe moarte în această dramă «amuzantă și dezarmant de sinceră» (The Atlantic).”

3. „Will & Harper”

Sinopsisul Netflix: „Când Harper, buna prietenă a lui Will Ferrell, iese la iveală ca femeie transsexuală, cei doi fac o excursie pentru a lega prietenii și pentru a o reintroduce pe Harper în țară ca adevărata ei persoană.”

2. „Mountain Queen: The Summits of Lhaka Sherpa”

Sinopsis Netflix: „Vânturi înghețate. Oxigen în scădere. Avalanșe. Lhakpa Sherpa face un vârf periculos și record al Muntelui Everest în acest documentar captivant.”

1. „Fiicele”

Sinopsis Netflix: „Acest documentar premiat la Sundance despre un grup de fete care se reunesc cu tații lor este «o imagine admirabilă, înnoitoare», spune Vulture.”