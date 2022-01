Directoarea unui liceu, iritată că presa verifică un incident grav: „Vreau să ştiu şi eu sursele dumneavoastră“

Un elev de la şcoala profesională a Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” din Lugoj a fost snopit în bătaie de către patru colegi, arată Lugojeanul. Copilul bătut a reuşit să fugă acasă, unde părinţii l-au văzut plin de sânge şi s-au întors cu el la şcoală. Potrivit directoarei liceului, Silvia Gheleşian, conflictul ar fi pornit de la o discuţie purtată pe reţelele sociale.

În momentul în care a fost contacată de un jurnalist Lugojeanul pentru a fi întrebată de incident, directoarea a devenit iritată.

„Dar de unde aţi înţeles dumneavoastră că am avut un incident? Vreau să ştiu şi eu sursele dumneavoastră, dacă se poate! Să vorbim cu consilierul şcolar şi să studiem problema. (…) A fost un incident, am chemat jandarmul, am chemat consilierul, am chemat dirigintele, am chemat toţi părinţii, am aplanat conflictul şi asta a fost tot. Dar vreau să ştiu de ce a ajuns la un jurnalist un conflict aplanat deja. Am chemat jandarmeria, copiii au fost amendaţi şi totul s-a aplanat. Vreau să ştiu cine este sursa”, s-a arătat foarte iritată directoarea Silvia Gheleşian.

Elevii agresori au primit o amendă de 500 de lei, fiecare de la Jandarmerie. Conducerea liceului nu a convocat, însă, până la ora actuală Consiliul profesoral pentru a discuta situaţia şi a lua măsuri împotriva elevilor vinovaţi. În funcţie de antecedentele pe care le-au avut elevii, sancţiunile care se pot lua împotriva lor pot fi până la exmatriculare.

Liceul „Aurel Vlaicu” din Lugoj nu este la primul incident de acest fel. În trecut, inclusiv un profesor al liceului a fost bătut de către un elev. Cu toate acestea, conducerea şcolii nu-şi asumă nicio vină pentru situaţia din instituţie şi pune incidentele exclusiv pe nivelul redus de educaţie al elevilor.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Directoarea unui liceu din Timişoara acuzată de hărţuire şi ameninţată cu tribunalul

VIDEO Scandal uriaş într-un liceu din Timiş. Profesoară înregistrată cum îi spune unui elev: „În faţa mea nu îţi arăţi talente. Îţi mut falca şi dinţii din gură”