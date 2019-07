Cum a învăţat actorul Vlad Ivanov limba maghiară: „Profesoara mea spus că e a doua cea mai dificilă limbă din lume, după un dialect din sanscrita veche“

Vlad Ivanov a devenit celebru cu terifiantul rol din „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, care i-a adus regizorului Cristian Mungiu trofeul Palme d`Or la Cannes. A jucat în zeci de filme şi a fost recompensat cu numeroase premii. Anul acesta a fost în juriul de la Ceau, Cinema! din Timişoara , un festival care i-a mers direct la inimă.

„Ştiam din presă de existenţa acestui festival. Anul trecut, actriţa Alina Grigore, care a fost în juriu la Ceau, Cinema!, mi-a vorbit atât de frumos despre festival, l-a încurajat şi pe Ionuţ Mareş să mă contacteze să vin în juriu. El a crezut că eu nu o să vin niciodată, că sunt la un nivel de neatins. I-am spulberat aceste temeri, uite că sunt aici, şi am văzut la faţa locului ce minune se întâmplă şi ce frumos e. Fiecare om care vine la festival trebuie să spună din gură în gură, pentru că aşa se face cea mai bună reclamă. Poate reuşesc să mobilizeze şi autorităţile locale, să susţină mai mult acest festival. Vă spun, e unic în peisaj”, a declarat Vlad Ivanov.

Ceau, Cinema a pornit ca un „Festival de buzunar”, însă a crescut de la an la an. Vlad Ivanov crede că acest festival de film are toate şansele să iasă din „buzunar”...





„Este un festival extrem de consistent ca selecţie de filme. Au fost 32 de filme în condiţiile în care se cheamă . E mai mult decât lăudabil. Eu cred şi sunt sigur că va creşte. Trebuie să se vorbească de el. Am şi eu câteva idei, pentru că merg la foarte multe festivaluri, atât în ţară cât şi în străinătate, aşa că am să vorbesc cu organizatorii. Cu timpul vor veni oameni cum vin la Cluj sau Sfântu Gheorghe, vin din străinătate special pentru acele festivaluri”, a adăugat Vlad Ivanov.

Mălina Manovici, Vlad Ivanov şi Maria Drăgul, juriul festivalului Ceau, Cinema! 2019



În ultima perioadă, Vlad Ivanov a locuit mai mult în Ungaria. A jucat în două producţii maghiare; „Hier”, care a ieşit în anul 2017, şi „Sunset” („Apusul”), în 2018. Acesta din urmă a fost regizat de László Nemes, laureat cu Oscar, în 2016, pentru “Fiul lui Saul”.





„Ţine cumva de destinul meu artistic, dacă e să spun aşa. S-a întâmplat să lucrez întâi cu Balint Kenyeres, într-o producţie maghiară. E un film care se joacă, în cea mai mare parte, în limba franceză şi engleză, şi am filmat în Maroc. A fost o experienţă absolut fantastică, pe cât de frumoasă pe atât de dură. S-a filmat la 60 de grade Celsius, în deşert”, a povestit Vlad Ivanov.

Vlad Ivanov, regizorul László Nemes şi actriţa Jakab Juli FOTO Origo.hu/MTI



Pentru „Apusul”, actorul lipovean a luat lecţii intense de limba maghiară. „Profesoara mea, Zita Verestoy, mi-a spus de la început: <Vlad, vreau să ştii că limba asta, ca dificultate este a doua din lume, după un dialect din sanscrita veche>. Atunci am devenit foarte serios cu chestia asta, m-a şi ambiţionat. Dar cu răbdare, am învăţat. Stând în Ungaria foarte mult timp, ascultându-i cum vorbesc mai toată ziua, comunicând cu ei, am ajuns să vorbesc uzual”, a mai spus Ivanov.





A fost imprsionat şi de regizorul László Nemes. “E un regizor foarte complex şi e un om foarte bogat în interior. A studiat istoria artei, e foarte inteligent şi ştie exact ce să ceară de la un actor. E foarte respectat şi foarte iubit în Ungaria. Avea cinci asistenţi în jurul lui, ştie să facă echipă. Înainte, filmele româneşti făceau obiect de studiu în facultăţile de film din Budapesta –am fost mândru să aflu acest lucru, cred că ar fi util un schimb cultural cinematografic între cele două ţări. Deja există”, a adăugat Vlad Ivanov.





Filmul “Apusul” a avut premiera în această vară şi în România.

Cel mai recent rol principal al lui Vlad Ivanov este în „La Gomera” – lansat în 2019, filmul cu care regizorul Corneliu Porumboiu a participat în premieră în Competiţia Festivalului de la Cannes. Filmul a avut şi două proiecţii speciale la TIFF, la Cluj, în august va avea o proiecţie şi la festivalul “Anononimul” de la Sfântu Gheorghe, din Deltă. Apoi, în 13 septembrie va fi lasnat şi în cinematografele din România.

Legat de pregătirile pentru Timişoara Capitală Culturală Europeană, Vlad Ivanov are numai cuvinte de laudă.

“Sunt foarte impresionat de câte lucruri s-au făcut aici. Piaţa Unirii arată absolut splendid. E foarte plăcut. Îmi place Timişoara foarte mult, oamenii sunt foarte drăguţi, poţi să stabileşti o relaţie foarte caldă cu ei. E îmbucurător că se întâmplă lucruri, iată că acum e acest festival. Am ajuns să vizitez şi expoziţia Corneliu Baba de la Muzeul de Artă. Dorinţa de cultură în acest oraş este evidentă. Eu zic că Timişoara se va descurca cu acest titlu de Capitală Culturală Europeană, eu le ţin pumnii”, a conchis Vlad Ivanov.

Vlad Ivanov la Timişoara FOTO facebook/Ceau, Cinema!





