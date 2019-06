Candidaţii USR pentru Primăria Timişoara. Cine sunt cei patru care vor să-i ia locul lui Nicolae Robu

Orice membru USR şi-a putut depune candidatura şi toţi membrii pot vota cine să fie candidatul partidului, pentru orice mandat politic.

Patru persoane s-au înscris pentru alegerile interne USR, pentru Primăria Timişoara.

“În această competiţie s-au înscris patru oameni care au fost, într-un fel sau altul, piese centrale în misiunea noastră de a face politică altfel, adică cu onoare, coloană vertebrală şi principii solide. Suntem mândri de fiecare dintre candidaţi şi le mulţumim pentru implicarea lor - atât din trecut cât şi din prezent”, spun cei de la USR.



Candidaţii, în ordinea în care s-au înscris în această competiţie internă, aşa cum se descriu ei.

“Eu cred în comunităţi puternice susţinute de instituţii funcţionale.

Am crescut într-o familie germană cu 8 copii, am studiat ştiinţe politice şi administrative în Germania, Franţa şi Anglia. De 10 ani lucrez în domeniul cooperării internaţionale, diplomaţiei şi administraţiei publice.

Din 2016 sunt şef de cabinet al fostului preşedinte al Germaniei Horst Köhler. În acest rol am fost responsabil pentru planificarea strategică a activităţilor diplomatice şi politice ale fostului preşedinte, conducerea echipei sale, comunicarea politică şi colaborarea cu diverse instituţii naţionale şi internaţionale.

Legătura mea cu Timişoara s-a creat în 2003, când am venit să lucrez ca voluntar timp de un an la o casă de copii în cartierul Freidorf. Combinând dragostea mea pentru Timişoara cu pasiunea pentru muzică, am fondat Timişoara Gospel Project şi Asociaţia Culturală TGP, al cărei preşedinte sunt din 2012.

Concertele eclectice TGP au unit de-a lungul anilor, prin cântec, sute de timişoreni din toate straturile societăţii şi au strâns donaţii de mii de euro pentru Centrul de Îngrijire Paliativă din Timişoara. Pentru contribuţia la viaţa comunităţii,am avut onoarea de a primi Diploma de Excelenţă în 2014 din partea Primăriei Municipiului Timişoara.









Viziunea mea este aceea a unui oraş verde, creativ şi european, în care administraţia locală împreună cu cetăţenii implicaţi găseşte răspunsuri inovatoare la provocările secolului 21”.

Aida Szilagyi, inginer chimist şi preşedintele Centrului Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile.

“Sunt cetăţean al Timişoarei din anul 1982 iar din această perspectivă asist cu tristeţe şi indignare la degradarea continuă a unui oraş care are toate condiţiile să prospere. Oraşul nu ţine pasul cu dezvoltarea economică, însemnând că administraţia nu a evoluat în acelaşi ritm şi semn că avem nevoie de o viziune nouă şi de oameni mai competenţi.

Am absolvit Facultatea de Chimie a Institutului Politehnic Traian Vuia din Timişoara, cu un master echivalent în chimia compuşilor macromoleculari. După un parcurs de şase ani în industria polimerilor, am ales să urmez o carieră în domeniul sustenabilităţii. M-am întâlnit cu eco-eficienţa în anul 2005 în cadrul Proiectului Eco Profit iar în anul 2010, am fondat Asociaţia CNPCD, o organizaţie fanion care promovează eco-eficienţa în industrie şi tranziţia către o economie verde.

În exprimarea viziunii mele pornesc de la idea ca administraţia locală deţine instrumentele necesare pentru a seta, stimula şi gestiona un cadru favorabil pentru dezvoltarea unui spaţiu armonios, funcţional, curat şi civilizat, aşa cum trebuie să fie Timişoara în secolului 21.





Timişoara mea este un oraş durabil. În el locurile în care oamenii trăiesc, muncesc sau se distrează sunt aproape. Aerul devine mai curat, vehiculele sunt mai puţine şi fără emisii, iar congestia se reduce pe măsură ce creşte utilizarea transportului în comun. Mai mulţi oameni merg pe jos şi cu bicicleta, bucurându-se de interacţiunea cu comunităţile şi cu micile afaceri locale. Terenul, anterior ocupat de maşini, este redat parcurilor, comerţului, recreerii şi oamenilor. Clădirile sunt renovate, au sisteme solare iar modul în care sunt utilizate şi operate este unul mult îmbunătăţit. Pentru ca sunt mult mai puţine maşini, oraşul curat şi îngrijit este pus în valoare”.

Alexandru Cadar, antreprenor şi manager de proiecte mari de infrastructură.

“Am 42 de ani, sunt tată, agricultor, manager, absolvent de Politehnică, Timişoara. Lucrez în management de mulţi ani, cu o experienţă reală în acest domeniu mai ales în management de proiecte complexe internaţionale, cu rezultate foarte bune pe proiectele unde am activat.

Sunt membru fondator al filialei locale USR Timişoara, de-a lungul timpului am fost membru de Birou Local şi preşedinte de filială. Implicarea mea în politică a venit ca un răspuns firesc la lipsa unei alternative credibile din partea clasei politice actuale.

Avem nevoie de altceva decât a fost până acum şi sunt convins că noi suntem acest altceva. Este o responsabilitate uriaşă, o responsabilitate care ne obligă, indiferent de opţiunile noastre personale, să oferim cel mai bun candidat pentru postul de primar al Timişoarei.

Datorită pregătirii mele profesionale şi a experienţei acumulate, la care se adaugă abilităţile mele personale de a construi şi dezvolta echipe performante indiferent de circumstanţe, din multe puncte de vedere sunt cel mai potrivit candidat şi iată-mă aici, înscris în această competiţie internă.

Candidez pentru că mă caracterizează eficienţa, pentru că obţin rezultate, pentru că între a avea neapărat dreptate şi a avea succes, eu aleg întotdeauna succesul!”.





Nicu Fălcoi, fost pilot de avioane supersonice şi senatorul USR Timiş în Parlamentul României.

“Sunt inginer şi, timp de mai bine de 20 de ani, am fost pilot de avioane supersonice.

Coordonez oameni de la 18 ani şi construiesc idei, companii şi echipe tot de pe-atunci. De doi ani de zile învăţ să fiu politician sau mai bine spus un bun diplomat. De 29 de ani învăţ să fiu soţ şi de 28 să fiu tată.

Am trăit în afară şi am văzut realităţi care par a fi poveşti, dar aici este şi a rămas acasă. Nu mă definesc poveştile, ci acţiunile, nu mă defineşte poate întotdeauna candoarea, dar al naibii dacă nu am avut întotdeauna curaj. Curaj să fiu mai mult, să ofer mai mult, să fac mai mult.





Aşa că vă îndemn la curaj, la curajul de a reda Timişoara oamenilor”.

