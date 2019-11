Afecţiunea oculară de care nu scapă nimeni. „Literele încep să se încalece“

După vârsta de 40 de ani, multă lume va constata un fenomen vizual neplăcut: scăderea capacităţii de a distinge detalii la distanţă mică. Cărţile, telefonul, televizorul, ceasul, inscripţiile de pe etichete, se transformă în obiecte cu imagini ceţoase. Astfel, apare nevoia de a îndepărta obiectele de mici dimensiuni de ochi pentru a le putea vedea clar. Fenomenul se numeşte presbiopie şi descrie un proces de e îmbătrânire a ochiului.

“Aproape nimeni nu mai scapă de presbiopie, apare odată cu vârsta. Sunt foarte rare cazurile în care apare mult mai târziu. Este de fapt o slăbire în timp a muşchilor globului ocular. Îşi pierd din proprietăţi, din forţă, elasticitate şi putere. Atunci nu mai vedem bine la aproapre, focalizăm bine la distanţă. De regulă, se instalează după vârsta de 40 de ani. Ni se înceţoşează privirea de aproape, literele încep să se încalece una pe cealaltă, efectiv nu mai avem o imagine clară când scriem, citim, privim la calculator. Presbiopia odată instalată se va modifica, va creşte ca dioptrie cam la un interval de doi ani”, a declarat Roxana Trifan, specialistul optometrist.

Se recomandă ca după vâsta de 40 de ani să se meargă la un control anual, astfel încât presbiopia să fie despistată la timp. În ultimele decenii, media de vârstă a celor care se confruntă cu probleme de vedere a scăzut foarte mult.

„Oamenii au început să lucreze foarte mult cu zona de aproape, în birouri, plus că au apărut device-urile, telefon, laptop, claculator, mai este şi televizorul. Stăm mereu în lumina astra albă, de bec, de neon etc. Clar are un impact asupra vederii. Pe timpuri, un ţăran care lucra doar pe câmp nu îşi punea problema de această afecţiune, dar intelectualii, cei care citeau mult, erau afectaţi cu siguranţă”, a mai spus Roxana Trifan.



Metodele de corectare a presbiopiei recomandate de medicii oftalmologi sunt, în primul rând, ochelarii. O altă variantă de corecţie optică o reprezintă lentilele de contact.



“Dacă vorbim de corecţii mari de 2-3 ca dioptrie, recomand şi rentilele contact. Doar că nu sunt pentru oricine, trebuie ţinute cont de mai multe lucruri. Trebuie aplicate aproape zilnic, trebuie să avem foarte mare grijă la igienă şi să avem o oarecare dexteritate să le punem şi să le scoatem”, a completat specialistul optician.

Pentru persoanele care lucrează mult cu calculatorul, care suprasolicită muşchii globului ochular, e indicat ca o dată la oră să facă o pază de aproximativ zece minute, să privească la distanţă, pentru relaxarea muşchilor de la ochi.