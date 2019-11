A supravieţuit ca om al străzii, dar a sfârşit ucisă de o deratizare: povestea tragică a tinerei mame care a murit în blocul groazei la Timişoara EXCLUSIV

În blocul de pe strada Mioriţa nr.8, din Timişoara, deratizat cu o substanţă toxică interzisă în spaţii destinate locuirii, stăteau, în chirie, şi soţii Crina şi Teo, alături de fiul lor, Darius, în vârstă de trei ani. Sâmbătă, 16 noiembrie, copilul a ajuns, intoxicat, la Spitalul de Copii „Luis Ţurcanu“, unde a murit. În aceeaşi zi, a murit şi un bebeluş de nouă zile, tot din blocul respectiv. Luni, 18 noiembrie, a ajuns la spital şi Crina, însă medicii nu au putut să-i salveze viaţa. Teo a fost şi el internat la spital, unde se află şi astăzi, dar viaţa lui nu este în pericol.

Crina lucra ca femeie de serviciu la un restaurant din Timişoara, iar în acelaşi timp făcea liceul la „seral“. Era, de asemenea, o mamă fericită...

Tânăra ajunsă până la vârsta de 29 de ani a fost mult timp un „om al străzii“. Suferinţele prin care a trecut în copilărie, dificultatea vieţii lipsite de hrană şi de un acoperiş deasupra capului, modul în care a fost tratată pe stradă, femeie fiind, au marcat-o profund, însă nu s-a lăsat îngenunchiată de viaţă.

„Reabilitarea ei este un veritabil miracol“, consideră psihologul Paul Negrulescu, preşedintele Asociaţiei Psihologilor Creştini din România (APSR). Este unul din oamenii care s-a ocupat cândva şi de cazul Crinei, ca repezentant al Asociaţiei „Mana“ pentru Protecţia Copilului din Timişoara.

„Părăsită de oameni, femeie a durerii, obişnuită cu suferinţa“

Pe vremea când locuia sub cerul liber, Crina mergea la centrul de zi „Mana“, unde primea o masă caldă, putea face un duş...apoi se întorcea pe stradă. Moartea surorii ei mai mici, după ce a căzut de pe scara de incendiu a unui cămin în timp ce se juca, a marcat-o profund pe Crina.

„Nu cred că ne este dat nouă, ca oameni, să vedem prea multe miracole în umblarea noastră pe acest pământ. Nu vreau să sune blasfemiator, dar mi se pare că sintagma «părăsită de oameni, femeie a durerii, obişnuită cu suferinţa» descrie cel mai bine imaginea pe care o aveam eu despre Crina în urmă cu câţiva ani“, susţine Ana Negrulescu, soţia psihologului.

Ana şi Paul Negrulescu trăiesc de aproximativ cinci ani în Noua Zeelandă, iar în vara anului 2018 au venit în vizită în ţară. Plimbându-se prin Complexul Studenţesc (zona în care se află şi strada Mioriţa), au reîntâlnit-o pe Crina.





Soţii Ana şi Paul Negrulescu împreună cu Crina





„Nu am recunoscut-o, în prima instanţă. Mai apoi, nu m-am putut opri din plâns când am văzut ce bine arăta. Am povestit puţin cu ea şi ne-a spus că a «ieşit» de pe stradă, că e căsătorită, are un fiu, Darius, şi că e fericită. Lucra şi făcea liceul la «seral». Era bine, optimistă, plină de viaţă şi extrem de mulţumită cu noua ei viaţă“, a povestit Ana Negrulescu.

„În fiecare an mă aşteptam să nu mai fie“

Anul acesta, reveniţi din nou în ţară, soţii Negrulescu s-au revăzut din nou cu Crina, dar şi cu soţul şi copilul lor. „Erau bine. Darius era un copil vesel, vioi şi curios şi i-a adus multă bucurie mamei sale. Crina ne tot spunea cum Dumnezeu, Darius şi soţul ei au scos-o de pe stradă. Darius era «îngerul» ei, pe care Dumnezeu i l-a trimis să îi schimbe viaţa“, a continuat Ana Negrulescu.

„A fost un miracol revenirea ei, fără nicio exagerare. În fiecare an mă aşteptam să nu mai fie, pentru că dormea afară şi când erau temperaturi negative. Mă rog, dormea în maşini părăsite etc. Dar cel mai important este faptul că a reuşit să iasă de pe stradă, să se mărite şi să aibă un copil. Din păcate, bucura ei în viaţa asta nu a fost prea lungă. Dar mai sunt mulţi tineri, copii ai străzii în Timişoara, la care cred că ar trebui să ne uităm şi să facem ceva pentru că şi ei pot şi trebuie să iasă de pe stradă“, a declarat pentru „Adevărul“, psihologul Paul Negrulescu.

Crina şi Darius FOTO Facebook





Vestea morţii Crinei şi a lui Darius i-a şocat şi pe soţii Negrulescu, care au aflat în Noua Zeelandă despre tragedia petrecută pe strada Mioriţa din Timişoara.

A trăit o altă viaţă în ultimii ani

Paul Negrulescu spune că, în ultima conversaţie pe care a avut-o pe Facebook cu Crina, după moartea micuţului Darius, aceasta acceptase că „fiecăruia i s-a dat un anumit interval de timp de trăit pe acest pământ“. „Astea au fost cuvintele ei, şi că trebuie să fie puternică şi să creadă că Dumnezeu o poate scoate şi de aici, chiar dacă în acel moment o durea cumplit plecarea lui“, a mai spus Negrulescu.

La două zile de la moartea copilului, Crina s-a stins la Spitalul Judeţean din Timişoara.

„Mă bucur că Dumnezeu i-a îngăduit Crinei să trăiască o altă viaţă în ultimii ani, una plină de bucurie, speranţă şi optimism. Povestea Crinei şi transformarea din viaţa ei îmi amintesc că există fărâme, crâmpeie de har în realitatea noastră atât de afectată de consecinţele «Căderii». Sunt convinsa că Dumnezeul pe care nu se sfia să ni-l mărturisească nici nouă în conversaţii, nici pe reţelele de socializare, nu s-a sfiit să îi întâmpine cu braţele deschise pe Crina şi pe Darius în Împărăţia Lui“, a conchis Ana Negrulescu.



Înmormântarea celor doi va avea loc joi, 21 noiembrie, în Cimitirul de pe strada Stuparilor. Slujba va fi oficiată de ÎPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, care s-a oferit să acopere toate cheltuielile pentru funeralţii.



