Traian Băsescu, despre motivele care au dus la pierderea alegerilor de către Ciolacu și Ciucă. „Românii i-au ars pe șarlatani”

Traian Băsescu a vorbit în cadrul unei emisiuni televizate motivele pentru care românii i-au spulberat din cursa prezidențială pe liderii celor două mari partide.

UPDATE: Băsescu spune că Georgescu este un antieuropean. ”Abordările publice ale acestui om sunt împotriva principalelor elemente din tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană. Nu poți să spui nu ne trebuie Schengen. Dânsul este fericit că nu suntem în Schengen. Nu vrea subvențiile de la Uniunea Europeană. Spune că românul trebuie să trăiască din pământul pe care îl are. Nu are valorile pe care noi le avem Are pretenția că este un propovăduitor al valorilor creștine. Îmi pare rău, centrul dreapta european este o structură politică, PPE, care are la baza ideologiei exact valorile creștine. Nu poate să vină Georgescu să ne păcălească. Este inadmisibil să dăm un vot la nivelul a 20 de milioane de electori unuia care spune că România nu trebuie să fie în Uniunea Europeană și NATO”.

UPDATE: Despre intrarea în turul doi al lui Călin Georgescu Băsescu a declarat: ”Este inadmisibil să întri în turul doi din postura de candidat pe care nu-l cunoaște nimeni. Este partea profund imorală a omului care acceptă să fraudeze alegerile prin lipsa de prezență între alegători: să-l pipăie, să-l întrebe despre ce știe să facă, să-l întrebe despre casa unde stă. Omul ăsta a ajuns în postura a doua a alegerilor din poziția în care nimeni nu-l cunoaște”, a spus Băsescu.

Fostul președinte al României Traian Băsescu a făcut o analiză a alegerilor prezidențiale de la sfârșitul săptămânii. Acesta a explicat motivele pentru care românii s-au revoltat împotriva conducătorilor.

”Electoratul din România a arătat că nu e amorf, cu care faci ce vrei. Românii s-au revoltat în cel mai democratic mod și i-au ras pe șarlatani, aceștia fiind PSD și PNL. Acești oameni au trăit din minciună și cred că nu înțeleg nici acum ce-au pățit. Eu pot să le spun ce au pățit. S-au săturat românii să le spună în fiecare seară, ore în șir, vă mărim pensia, iar românul, cu pensia mărită, cumpăra mai puțin betul pensionar din cauza inflației. A fost una din marile minciuni. Niște escroci le spuneau că indexările sunt măriri de pensii, ori indexările au rolul de acoperi inflație, nu sunt măriri”, a spus Băsescu la b1tv.ro.

Fostul șef al statului spune că a mai existat și al doilea motiv pentru care poporul s-a revolatat împotriva conducătorilor.

”Uitați-vă câți tineri au ieșit la vot și s-au lăsat păcăliți de Tik-Tok-ul lui Georgescu. Tinerii s-au revoltat pe bună dreptate. Nu mai vorbim de falsa opoziție a PNL la PSD. Aici PNL a atins penibilul, din păcate cu ditamai generalul. Cred că i-am dat și eu o stea de general din cele patru. Ditamai generalul a intrat în penibilitatea de a spune că suntem în opoziție cu PSD, dar a guvernat cu ei”, a mai spus Băsescu.

Băsescu îndeamnă românii să voteze cu Elena Lasconi în turul 2 și spune despre Călin Georgescu că este un pro-rus. ”Bruxelles-ul nu vrea să aibă la granița cu Ucraina și Federația Rusă un partener pro-rus”.