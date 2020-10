Sistem inteligent conceput de liceeni pentru a intra în şcoală. Accesul este permis doar persoanelor care poartă mască de protecţie-VIDEO

O cameră video web este montată la uşa de intrare. Imaginea cu persoana care doreşte să intre în clădirea liceului este transmisă unui program instalat într-un computer. Dacă persoana poartă mască de protecţie în mod corespunzător, atunci uşa este deblocată şi poate intra în şcoală. În caz contrar, uşa rămâne închisă.

„Totul a început de la concursul de robotică, unde am conceput alături de colegii mei un sistem pentru a identifica diferite cuburi. Pentru că ne aflam în plină pandemie, ne-am gândit că putem realiza un sistem de detectare a persoanelor care poartă sau nu mască atunci când doresc să intre în incinta liceului. Domnului director i-s plăcut ideea. Eu am lucrat la partea de programare. Toată echipa a contribuit la realizarea acestui sistem. La început avea mici probleme, dar am reuşit să-l facem funcţional“ Andreea Drăgănescu (17 ani), elevă în clasa a XI-a.

Dragoş Bujiu, elev în clasa a XI-a, a avut şi el o contribuţie importantă la realizarea sistemului: „Am încercat să o ajut cu ce pot. Ne-am adunat forţele, am dezbătut şi am reuşit să ajungem la acest rezultat“

Sistemul va fi îmbunătăţit

Leontin Haralambie Hăinaru, directorului Colegiului Tehnic „Ion Mincu“, a spus că sistemul este în faza de testare şi ar putea să fie îmbunătăţit: „Au extrapolat un sistem pe care l-au folosit la concursul de robotică. A fost o ideea extraordinară. Am achiziţionat din fondurile şcolii tot ce au avut nevoie pentru a demara acest proiect. Elevii lucrează de câteva luni. Funcţionează foarte bine. Sistemul se află în faza de teste şi dorim să îl îmbunătăţim. Mă gândesc să adăugăm şi alte mesaje de avertizare, de genul: „Vă rugăm să vă puneţi masca!“.

