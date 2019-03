Verdict tranşant în scandalul „şefului pedichiură“ din Gorj. Ce i s-a întâmplat directorului care şi-a pus subordonata să-i aranjeze unghiile de la picioare

Comisia de disciplină care a analizat cazul i-a propus primarului municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, desfacerea contractului de muncă al lui Marian Rotaru. În plus, primarul i-a evaluat activitatea lui Marian Rotaru în funcţia de director al Direcţiei de Patrimoniu şi i-a acordat califivativul „nesatisfăcător“.





„Demitarea s-a făcut pe baza evaluării Comisiei de disciplină, care mi-a propus această sancţiune. Am luat act de ceea ce mi-a promis comisia şi am emis dispoziţia de destituire din funcţie a domnului Rotaru. Am făcut şi evaluarea pe anuk 2018 şi este necorespunzătore, astfel că a primit calificativul «nesatisfăcător»“.

„Nu pot să spun că mă bucur“

Primarul Romanescu a purtat o discuţie cu Marian Rotaru în care i-a transmis decizia sa: „Am avut o discuţie cu dânsul. E clar că din momentul în care vii cu astfel de decizii nimeni nu le primeşte cu braţele deschise. Nici eu nu pot să spun că mă bucur şi nu m-am bucurat de astfel de momente când a trebuit să iau decizii drastice, dar le-am luat. De ce acum? Pentru că este pentru prima dată când pot să iau decizii în mandanul meu pe o perioadă de un an de zile“.

Rotaru: „Doamna asta făcea acolo“

„Directorul pedichiură“ susţine că primarul Romanescu s-a răzbunat pe el: „Da, foarte vinovat am fost, că doamna asta făcea acolo. Eu am căzut într-o plasă, pentru că dacă aveam ceva de ascuns închideam acea uşă. Nu a fost nimic de ascuns. Nu cred că am fost nici primul şi nici ultimul. Mi-am cerut scuze public. Asta este mulumirea după anul pe care l-am încheiat cu rezultate foarte bune, dumnealui aşa a considerat. Acesta este meritul meu după doi ani şi jumătate de stat la Direcţia de Patrimoniu unde am găsit ce am găsit şi am adus-o la linia de plutire. Faptul că nu am fost slugă şi «ghiocel» s-a răzbunat. (...) Am avut curajul să închid târgul de haine vechi, să închid toate «robinetele» care erau deschise la Direcţia Publică de Patrimoniu. Probabil că dumnealui a avut directive să mă certe pentru ce am făcut. (...) Vreau să am o carieră mult mai frumoasă decât în ce a transformat domnul primar Romanescu această primărie. Dumnealui se ocupă de un an de zile de angajări prin transfer.

Fotografia cu Marian Rotaru cu picioarele în lighean la birou a fost preluată de realizatorii serialului „Las Fierbinţi“. Astfel, primarul Vasile apare într-un episod în aceeaşi ipostază.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: