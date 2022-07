Tânărul minune din Gorj: olimpic la Informatică, cu media 10 la Bacalaureat, dar şi pasionat de critica literară

Alexandru a reuşit să publice în reviste de literatură apreciate la nivel naţional. „Am publicat în multe reviste literare, cum ar fi: «Echinox» de la Cluj, «1000 de semne» de la Bucureşti sau «Opt motive». Am publicat cronică de carte, poezie şi eseuri“, a spus Alexandru.





Acesta a spus că Informatica l-a ajutat să îşi sintetizeze gândurile: „Este o ordine în gândire şi un anumite raţionament pe care le capeţţi din Informatică şi Matematică, în special, şi asta se plioază foarte bine pe critică şi pe scris, în general. Este o abilitate destul de rară să îţi poţi face ordine în idei şi să le şi expui într-un anumit mod“.





Media 10 la Bacalaureat

Alexandru a reuşit să obţină media 10 la Bacalaureat. „A decurs destul de bine. Eu mă aşteptam să fie mai greu, dar s-a adeverit că la Simulare este mai dificil. Subiectele au fost rezonabile şi au fost de nivel mediu, dar au avut cerinţe şi pentru cei care doreau să obţină note mai mari. Am susţinut examen la Limba Română, Matematică şi Informatică. Cele mai mari emoţii le-am avut la Limba Română deoarece depinde foarte mult de nivelul de subiectivitate a profesorului corector“, a spus Alexandru.

Liceul, afectat de pandemia de COVID-19

Alexandru a reuşit să se califice în anul 2020 la etapa naţională a olimpiadei de Limba şi Literatura Română, care nu s-a mai desfăşurst din cauza restricţiilor. Acesta consideră că anii de liceu au fost afectaţi de măsurile care au fost luate pentru a limita pandemia de COVID-19 şi de mutarea cursurilor în regim online: „Când mă gândesc la liceu, eu iau în considerare clasele a IX-a, jumătate din clasa a X-a şi a XII-a, deoarece restul anilor şcolari au fost afectaţi de pandemie. În perioada restricţiilor, am avut mai mult timp liber şi am putut să mă orientez către ce voiam şi să îmi canalizeze eforturile, pe filonul de care aveam nevoie pentru facultate, adică Matematică şi Informatică“.







Admis la Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Alexandru a fost admis la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Politehnicii Bucureşti: „A fost o sesiune de preadmitere în luna mai, cu o selecţie de dosare pentru olimpici şi examen pentru restul elevilor. Am participat la examen şi am reuşit să iau o medie destul de mare şi am fost admis“.

