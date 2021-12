Tânăra artistă care realizează machiaje extrem de reale. „O femeie m-a văzut pe stradă şi a vrut să sune la 112“ | FOTO

Primele încercări în privinţa picturilor pe feţe oamenilor au început din şcoala generală. A exersat primele modele chiar pe chipul ei, lucru pe care îl face şi în prezent.

GALERIE FOTO CU LUCRĂRILE ANCĂI STĂNCIULESCU

„Pasiunea pentru machiaj a început din şcoala generală. Urmăream pe Internet cum se realizau machiajele de acest tip. Am început să realizez diferite machiaje pe faţa mea. Am învăţat singură din dorinţa de a fi tot timpul altcineva, un personaj nou, iar perioada scurtă în care realizam pozele, eu trebuia să intru în pielea acelui personaj.

Mi-a plăcut şi am continuat apoi cu prietenii mei, care au început să mă susţină şi chiar să-mi ofere şi bani. În perioada liceului eram chemată la fiecare petrecere de Helloween ca să o pictez pe toată lumea. Am lucrat ca freelancer cam cinci ani de zile şi făceam face painting pentru copii la petreceri. Îi costumam în prinţese, piraţi sau clovni.

Părinţii mă chemau la aceste petreceri“, povesteşte Anca începuturile sale în arta machiajului.

Cu timpul şi-a îmbunătăţit tehnica, iar în primul an de facultate a devenit chiar o expertă. Era chemată la multe petreceri şi evenimente pentru a aduce bună dispoziţie.

„Zombie este cel mai solicitat personaj. La o petrecere am făcut la multe machiaje de acest fel şi era ca o adunare de zombie. Au fost cele trăsnite cereri. Este destul de palpitant să încerci să imiţi rănile reale pe care oamenii le pot suferi. Cea mai mândră sunt de toate cele trei interpretări ale lui Joker din filme. A fost surprinzător faptul că oamenii care vedeau poza mea aveau impresia că este Joker cel real“, relatează Anca.

Aceasta a experimentat mult, astfel că şi-a transformat faţa în cea a unui tânăr. „Printre ultimele realizări a fost cea în care m-am transformat într-un tânăr. Cei mai mulţi nu şi-au dat seama că eram eu, dar machiată. Este mult mai lejer să experimentez pe mine“, spune tânăra artistă.

Şi-a pictat o rană pe faţă şi o femeie a vrut să sune la 112

Are multe amintiri amuzante în privinţa creaţiilor sale. De exemplu, o femeie a vrut să sune la 112 atunci când a văzut-o cu o rană mare pictată pe faţa ei. „Eram pe stradă la Timişoara şi mă îndreptam către o petrecere de Helloween. M-a văzut şi a crezut că m-a lovit o maşină. Altă dată, m-am costumat precum Carla's Dreams şi m-a oprit cineva pe stradă să îmi ceară un autograf“, spune Anca.

Cei mai mulţi care vor să se transforme în diferite personaje au un şoc atunci când se văd în oglindă. „Majoritatea sunt şocaţi atunci când se văd. Au o reacţie de surprindere. Un copil chiar a început să plângă. La solicitarea mamei, am făcut un clovn mai horror şi cel mic s-a speriat“, îşi aminteşte Anca.

Machiajul îi ajută pe oameni să se regăsească

Anca se bucură că adulţii se regăsesc cu ajutorul machiajelor pe care le realizează pe care le realizează pe feţele lor.

„Am fost contactată pentru a realiza diferite make-up-uri la diferite petreceri şi evenimente pentru adulţi şi am fost încântată că le pot aduce o bucurie şi adulţilor. Fiecare om când are o mască pe faţă joacă un alt rol şi ajung să fie o altă persoană. Îşi ies din atitudinea lor de zic cu zi şi reuşesc să fie ei cei adevăraţi, în sensul că au curajul să se exprime mult mai liber şi să spună ceea ce îşi doresc. Se scuză că nu sunt ei, cei reali, dar eu consider că ei ajungeau să fie cu adevărat cu ajutorul personajului pe care îl întruchipam pe faţa lor“, arată ea.

Tânăra artistă mărturiseşte că pictura a ajutat-o foarte mult în realizarea machiajelor: „M-a ajutat foarte mult faptul că eu ştiam să pictez. Dacă nu făceam pictură la liceu, nu cred că aş fi reuşit. Pot să realizez orice model doreşte cineva. Dacă este vorba de ceva mai complex, cer înainte modelul şi exersez mai întâi pe mine“

Anca îşi doreşte să ajungă să realizeze machiaje pentru actori care joacă în producţii cinematografice sau teatrale. La Timişoara, tânăra s-a ocupat de realizarea machiajelor actorilor dintr-o piesă de teatru.

Şi-a îndeplinit visul din copilărie

Tânăra locuieşte în municipiul Târgu Jiu şi încearcă să îşi amenajeze un atelier. Anca Stănciulescu a absolvit Liceul de Arte din Târgu Jiu, secţia pictură, după care a urmat Facultatea de Arte din Timişoara, fiind licenţiată în specializarea foto-video. A absolvit ulterior master în grafică la Universitatea Arte din Bucureşti. „Îmi aduc aminte că m-a întrebat educatoarea la grădiniţa ce vreau să mă fac când o să fiu mare. Pictam în acel moment şi i-am spus că vreau să fiu pictor. Consider că mi-am îndeplinit visul, pentru că asta fac: pictez, realizez machiaje, fac editare foto-video, concep iluzii optice din fotografiile mele. În plus, particip la proiecte de decoraţiuni interioare“, spune Anca.

Sursa arhiva personală

Ea are câteva lucrări în expoziţia „Cadoul“, care este deschisă în prezent la Galeriile Municipale de Artă din Târgu Jiu.

Îi place să realizeze picturi abstracte, pentru că fiecare vede lucrarea în mod diferit, în funcţie de trăirile sale: „Lucrez foarte mult cu texturi reliefate, modele care ies în relief, gen 3 D. Îmi place să folosesc mult culorile, pentru că fiecare persoană care se uită la o lucrare abstractă vede ceea ce este el de fapt şi ceea ce a experimentat până în momentul de faţă“

Anca realizează şi lucrări de artă digitală: „Românii au început să fie deschişi şi către lucrări de acest gen la care se munceşte foarte mult, deşi în loc de pensulă se foloseşte «mouse-ul»“

Vă recomandă să citiţi şi:

Duster-ul cu şenile care a intrat în dotarea jandarmilor montani de la Rânca VIDEO

Căsătorii în noaptea dintre ani la Poarta Sărutului. Numeroase cupluri vor să vină şi să-şi unească destinele în faţa operei lui Brâncuşi