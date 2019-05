Strigătul unui tânăr informatician, masterand la Inteligenţă Artificială: „Cât mai rezistă România până la colaps? Suntem luaţi drept proşti“

„Cât mai rezistă România până la colaps?

* Politicienii se atacă personal, în loc să vină cu un plan care să ne scoată din dulciuri turceşti. Tot politicienii ignoră complet vestul. Unii mai zic şi că trebuie să terminăm în sfârşit revoluţia. Stai, ce?!

* Sentinţele se amână până după alegeri ca să se afle cine are puterea şi în funcţie de asta să se decidă.

* Ne conduc analfabeţi care dau legi complet impertinente, ameninţă prin violenţă fizică şi verbală şi fac numai caterincă de colţul blocului (pe care noi ne-o permitem, dar ei nu, ha!) în Parlament.

* Nu ştim nimic din ce fac ei şi nici nu am înţelege dacă am şti, pentru că ne lipseşte transparenţa dintre edili şi popor de prea mult timp.

Suntem luaţi drept proşti pe faţă şi suntem complet pasivi de cele mai multe ori. Punem şi noi osul moralităţii la treabă să schimbăm ceva în noi şi apoi, implicit, în ţara asta sau ne vedem la câte o bere în cinci-zece ani prin Londra, Munchen sau Barcelona?“, este postarea lui Radu de pe pagina sa de Facebook.

Radu Stochiţoiu a terminat Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti cu media 9,50 şi a fost bursier. A urmat stagii de internship la unele dintre cele mai importante companii din domeniul IT, care acum îi fac tot felul de oferte pentru a-l atrage către acestea. A urmat internship-uri la Bloomberg şi Google. A lucrat în Londra şi la Zurich, iar în acestă vară va merge din nou să lucreze în oraşul elveţian.

„Am aplicat singur şi am fost chemat la interviuri. Am susţinut interviurile şi am trecut la Microsoft, Bloomberg, Google, iar pentru prima dată în viaţă a trebuit să fac o alegere pe care nu mi-am imaginat vreodată că o s-o pot face. Cum pot eu să refuz Microsoft şi să mă duc la Bloomberg sau la Google. A fost un sentiment incredibil“, a spus Radu pentru adevarul.ro.