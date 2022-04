Profesor de educaţie fizică acuzat de coruperea sexuală a două eleve. Este un fost campion al ţării la maraton

Potrivit declaraţiilor depuse de cele două eleve, profesorul s-ar fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice şi le-a agresat cu scopul de a întreţine relaţii sexuale cu ele. Cele două eleve au sunat la 112.

„În cauză se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de corupere sexuală a minorilor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti”, au informat reprezentanţii IPJ Gorj.

Primarul aşteaptă finalizarea anchetei

Eugen Şorop este atlet şi a fost distins cu titlul de «Cetăţean de Onoare» al localităţii Turburea, ca urmare a rezultatelor sportive foarte bune obţinute.



Primarul comunei Turburea, Ion Bîrcă, spune că a stat de vorbă cu consilierul local şi că aşteaptă ca ancheta să fie finalizată: „Am vorbit cu el şi spune că nu este adevărat nimic, fiind vorba de o răzbunare deoarece le-a pus absenţe nemotivate întrucât nu se duc la şcoală. Nu ştiu adevărul adevărat. Dacă te gândeşti şi la cine reclamă. Sunt de altă calitate. Eu le-am văzut pe acele fete fumând în clasă, le-am văzut la baruri în timp ce consumau bere. Trebuie să vedem ce stabileşte ancheta. Poate să fie oricum aceste fete, dar dacă el a făcut ceea ce este acuzat, atunci să plătească”, spune Ion Bîrcă.

A fost campion la maraton

De asemenea, edilul din Turburea spune că sportivul din Turburea a fost campion naţional şi vicecampion balcanic la maraton, iar acum antrenează o echipă de fotbal din localitatea, care a avut rezultate foarte bune: „Este vicecampion la maraton. A fost un sportiv de nota 10. Îl cunosc ca un copil extraordinar de bun. Am propus să fie declarat «Cetăţean de Onoare» ca urmare a medaliile obţinute. Acum antrenează o echipă de fotbal. Când a fost «Cupa Satelor», unde s-au înscris 986 de echipe, formaţia noastră a obţinut locul 5 pe ţară“.

„Am fost denigrat. Fetele şi-au cerut scuze“

Eugen Şorop susţine că acuzaţiile sunt false şi se consideră denigrat: „Am fost denigrat. Eu sunt un băiat cuminte şi serios. Nu am avut vreo problemă cu poliţia. Sunt multiplu campion naţional şi internaţional la Maraton. Am reprezentat România la Balcaniada din Bulgaria, unde am fost vicecampion balcanic”.

„Nu este nimic adevărat. Fetele respetive au multe absenţe. Au venit prin transfer. Una dintre ele a venit de la Târgu Jiu, cu media 6 la purtare, pentru că avea un comportament violent. Cealaltă a venit din Olt şi stă cu străbunica ei. Eu nu am pus mâna pe ele. Le-am cerut doar să meargă la ore, pentru că îşi pierd bursele şi este păcat. Fata care susţine că am atins-o a încercat să se sinucidă cu o săptămână sau două înainte. A fost şi internată la spital . Am fost şocat de acuzaţiile care mi-au fost aduse. Ele au venit a doua zi la mine să îşi ceară scuze. Probabil că îşi vor retrage plângerile. Eu am prietenă”, a mai spus acesta.

De asemenea, profesorul de educaţie fizică susţine că cele două eleve ar fi putut fi influenţate de alte persoane, deoarece face parte din comisia de concurs pentru postul de director de liceu şi a pus o notă mică unui candidat.

Vă recomandăm să citiţi:





Terasă ridicată ilegal în zona de protecţie a Ansamblului monumental Calea Eroilor