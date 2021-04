Premieră: primul elev din Gorj care a reuşit să se califice la Olimpiada Internaţională de Informatică

Barajele pentru calificarea în Lotul restrâns al României care va participa la Olimpiada Internaţională de Informatică s-au încheiat aseară. 33 de elevi s-au calificat în Lotul României, după desfăşurarea fazei naţionale a Olimpiadei de Informatică, unde Giovani a obţinut premiul I şi medalia de Aur.





„Au fost trei baraje şi fiecare a avut o durată de patru ore. S-au derulat în zilele de duminică, luni şi miercuri. Fiecare baraj a constat în rezolvarea a trei proibleme şi în total au fost nouă probleme. Am început pe locul 10 după prima probă, apoi am urcat pe locul şase şi în final am terminat pe locul patru. Am reuşit să recuperez, dar am fost la distanţă mare de locul cinci“, a povestit Giovani.

Problemele au fost dificultate ridicată. „Pot spune că au fost mult mai grele faţă de anii precedenţi. A fost o varietate largă de probleme“

Olimpiada Internaţională va avea loc în sistem online

Olimpiada Internaţională de Informatică va avea loc în luna iunie şi se va desfăşura în sistem online, având în vedere restricţiile impuse de pandemia de COVID-19. „Probabil că va fi organizat tot online şi va fi un centru în România, unde vor fi susţinute probele. La Olimpiada Internaţională participă toate ţările din lume“, precizează olimpicul gorjean.



Ceilalţi trei elevi care s-au calificat la Olimpiada Internaţională sunt de la Liceul Teoretic International de Informatica Bucureşti şi de la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu“ Bucureşti. Este vorba de Alexandru Luchianov, Mircea Donciu şi Tiberiu Muşat, de la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu“.

Giovani Popescu s-a calificat şi anul trecut în Lotul României de Informatică, dar nu a reuşit să participe la Olimpiada Internaţională de Informatică, în urma examenelor obţinute. „A contat foarte mult participarea la olimpiadele anterioare şi calificarea în Lotul României, pentur că de fiecare dată învăţam lucruri noi şi idei noi. Prietenia mea cu mai mulţi participanţi m-a ajutat mult să mă pregătesc, deoarece foarte multe idei le-am aflat de la ei“, a relatat Giovani.

