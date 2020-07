Poliţist din Tismana, depistat cu COVID-19. Alti trei colegi au intrat în izolare

Bărbatul a fost transportat joia trecută la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, unde a fost internat până la aflarea rezultatul testului de COVID-19. După ce rezultatul a fost pozitiv, poliţistul a fost internat la spitalul suport COVID-19 de la Târgu Cărbuneşti.

Conform reprezentanţilor Poliţiei Gorj, trei colegi cu poliţistul bolnav au intrat în autoizolare.

Soţia este salariată a Primăriei Tismana

Soţia poliţistului, care este an gajatî în cadrul Primăpriei Tismana, şi-a condus soţul la spital, după care a intrat în autoizolare: „Este în izolare de săptămâna trecută. Noi am luat măsuri, în sensul că am efectuat o dezinfecţie la parterul clădirii. Nu are simptome. Soţul avea unele probleme: dureri musculare, temperatură“, a precizat Marian Slivilescu, primarul oraşului Tismana.