Pisică căţărată de două nopţi în copac, dată jos de pompieri

Proprietara pisicii a încercat în zadar să o dea jos. Femeia a apela la toate prietenele iubitoare de animale, care s-au mobilizat pe reţelele de socializare. Pisica se afla în copac de două nopţi.

„A fugit din locuinţă şi s-a urcat în copac. Era bolnavă şi se afla sub tratament. Este foarte flămândă, pentru că de două zile nu a mâncat nimnic. Nu a mai putut să coboare.

Acţiunea de salvare a avut loc în cartierul Minerilor, din municipiul Târgu Jiu.

„Stăpâna pisicuţei este colegă de serviciu cu mine. Lucrăm amândouă la spital. Ea a trebuit să se ducă la servciu şi am încerct eu să o ajut. Am sunat la ISU Gorj şi i-am rugat să vină şi să salveze pisicuţa. Am insistat şi le-am spus că voi suna în continuare pentru că trebuie salvată. Până la urmă au venit cu o scară şi au reuşit să o dea jos“, a povestit Carmen.

