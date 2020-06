Cum a fost umilită în ţară românca şofer de TIR care a muncit în Italia în centrul pandemiei: „Am fost şocată de situaţie“

Crina Micnescu a aprovizionat cu alimente magazinele din zonele din Italia care au fost cel mai afectate de pandemia produsă de noul coronaviorus. Aceasta a primit un concediu de două săptămâni, dar a avut parte de o surpriză neplăcută.

„În vamă a fost foarte aglomerat. A trecut un poliţist de frontieră pe lângă maşină atunci când aşteptam la coadă şi mi-a dat să completez un formular. Eu nu am ştiut şi am completat, fiind de bună credinţă, şi am fost băgată în baza de date. Marţi, 9 iunie, am intrat în ţară şi mă trezesc cu poliţia acasă, că trebuie să stau în izolare. Le-am spus că sunt şofer de TIR şi mi-a răspuns un poliţist că am venit cu maşina, nu am venit cu TIR-ul. I-am spus că nu pot să vin cu TIR-ul că nu este al meu. Mi-a spus că la vamă nu am declaraţie de şofer de TIR, dar eu nu am fost întrebată de nimeni de acest lucru. Mi-au spus că nu am voie să ies din casă şi dacă se întâmplă acest lucru trebuie să mă ia cu jandarmeria şi să fac carantina într-un centru pe banii mei“, povesteşte Crina Micnescu.

„Am fost şocată de situaţie“

Mai mult decât atât, un poliţist a făcut glume pe seama ei, atunci când a venit să o verifice. „A venit un echipaj de poliţie să verifice dacă eram acasă şi respectam izolarea şi era un nepot în curte, pentru că el se ocupă de gospodărie, iar un poliţist needucat i-a spus că trebuie să intre în carantină cu mine. Am fost şocată de situaţie. Mi-am dat seama că lucrurile nu s-au schimbat prea mult în România“, a povestit Crina Micnescu.

„Documentele trimise nu sunt bune“

Calvarul a continuat. Crina Micnescu a contactat Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Gorj, pentru a clarifica situaţia, dar şi aici a avut parte de alte probleme: „Am sunat la DSP. Mi-a spus că îmi trebuie contractul şi că trebuie tradus. Am trimis actul adiţional de la contractul care era pe perioadă determinată. Am sunat la DSP şi mi-a spus că documentele trimise nu sunt bune. Am trimis ultima lună de lucru, cu tahograf, cu tot şi mi-a spus că trebuie să stau în izolare. Toţi vecinii mei care sunt şoferi de TIR şi au venit acasă nu stau în izolare, iar eu trebuie să stau“.

A stat trei zile în izolare

Şoferiţa de TIR spune că în Italia este un alt sistem şi că nu are nevoie de adeverinţă de salariat, ci de un cod: „Cum trebuia să procedez ca să demonstrez că lucrez ca şofer de TIR? În Italia nu este nevoie de adeverinţe de salariat. Acolo ţi se dă un cod de salariat pe care îl prezinţi peste tot şi acolo se vede tot istoricul tău. Este un sistem informatizat. Eu nu ştiam cum să-i cer şefului meu adeverinţă de salariat. De asta am trimis la DSP «fluturaşul» cu drepturile salariale încasate“.

„A trimis o hârtie fără semnături, fără ştampilă. Poate fi făcută de oricine hârtia respectivă. Trebuie să trimită contractul de muncă şi o adeverinţă“, a spus un reprezentant de la DSP Gorj

Abia vineri, 12 iunie, Crina Micnescu a putut să plece din casă, după ce a prezentat la DSP Gorj contractul de muncă iniţial care fusese încheiat pe perioadă determinată.