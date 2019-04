Cine a luat decizia concedierii bătrânei de 83 de ani de la grădiniţă. Oficialii Casei de Pensii spun că motivul invocat e greşit

„Doamna a fost angajată ca îngrijitor cu taxă forfetară, adică fără contribuţie la pensie până la 1 aprilie 2001. Apoi, în 2003, s-a schimbat Codul Muncii şi directoarea a angajat-o cu 0,25 normă de bază, crezând că face vechimea. Nu ştia că se face an pe an, ci trei luni la un an lucrat, conform normei de 0,25. Săptămâna trecută i-a închis contractul de muncă, pentru că avea vârsta expirată. Am sunat-o pe doamna director de la Grădiniţa Motru ca să dea o notă explicativă. (...) Nu a spus la şcoală că mai avea o pensie de la CAP.

Camelia Barbu, directoarea Grădiniţei Motru, spune că nu ştia că bătrâna primea şi pensie de la CAP şi că, în aceste condiţii, aceasta nu mai are voie să lucreze:

„Motivul este că doamna este pensionară. Nu am ştiut că este pensionară şi că are pensie de CAP. Niciodată nu ne-a spus lucrul acesta. Normal este ca la vârsta asta să fie la pensie. Am ţinut-o aşa pentru că era la două ore, normă de forfetar şi nu avea cotizaţia, din punctul nostru de vedere, dar dacă dumneaei are pensie de CAP este normal ca aşa să fie. Este decizia legală. Nu că nu are voie să lucreze, dar are o vârstă înaintată, mă înţelegeţi? Ei, la patru ani lucraţi, i se calcula un an. De ceva timp i se calculează la un an lucrat un an de cotizaţie. Trebuie să ai o cotizaţie minimă ca să ieşi la pensie, dar nu ştiam că dumneaei era deja pensionară. A fost angajată de foarte mulţi ani. Între timp, dumneaei şi-a băgat pensia de CAP. Nu mai are voie să lucreze. Să lucreze la vârsta asta?(...) Am decis că trebuie să înceteze contractul pentru că are o vârstă înaintată şi dumneaei a dorit să iese la pensie.