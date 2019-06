Ce spune primarul acuzat că a certat un localnic care a strâns gunoaiele dintr-o pădure

„Sărbătoarea a fost duminică, însă au fost ploi torenţiale şi oamenii nu au putut intra să strângă gunoaiele. A stat ploaia şi am trimis beneficiarii venitului minim garantat şi am făcut curăţenie. Daniel Marius Pupăzan când a văzut că se face curăţenie a luat câşiva copii şi s-a dus acolo. Cum a putut să-i pună pe acei copilaşi să bage mâinile fără mănuşi în gunoaie? Cei de la ajutorul social care se aflau în pădure mi-au spus că a venit o persoană care filmează şi nu-i lasă să strâgă gunoaiele. Atunci i-am solicitat prezenţa şefului de post să vedem ce întâmplă. Am mers acolo şi am constatat că era el împreună cu mai mulţi copii. El a filmat containerele umplute de oamenii de la ajutorul social. El nici nu a avut saci. A stat acolo foarte puţin, cât să facă nişte fotografii. El cu asta se ocupă şi nu este o persoană interesantă pentru mine. Se duce şi se filmează că face nu ştiu ce acţiuni, dar în realitate nu face nimic“, a spus Dumitru Vulpe.

Gunoiul a rămas în pădure după o sărbătoare care a avur loc duminica trecută. „În moentul în care era bâlciul în toi a venit o ploaie torenţială şi toată lumea a plecat repede, aşa că a lăsat o mizerie de nedescris, cu toate că le-am oferit comercianţilor saci de gunoi şi aveau la dispoziţie şi containere“, explică primarul.



