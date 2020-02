Autoturism Porsche, parcat în batjocură pe două locuri destinate maşinilor persoanelor cu dizabilităţi

Autoturismul a fost parcat în faţa mall-ului din Târgu Jiu. A ocupat nu doar un loc destinat persoanelor cu dizabilităţi, ci chiar două. Fotografiile au fost postate pe grupul de Facebook „Probleme-rutiere-in-Targu-jiu-si-Gorj“.

Culmea este că unii au luat apărarea celui care a parcat în acest fel: „Ăştia care tot aveti timp sa faceţi poze ,veniţi dracu la mine sa va angajez .ati rupt dracu fb cu bizoni p..i şi cu toate cacaturile voastre .parca sunteţi angajaţi politie .daca omu a parcat gresit nu este o crima .nebuni dracu ce sunteţi .ducetiva ma la munca ca aţi inebunit dracu“, a transmis utilizatorul „Biu Vio Bancila“.

„Vai incredibil cum a putut sa parcheze in halul asta dar voi ăştia care parcati pe trecerile de pietoni hoooo dispetilor ca doar nu ieşeau toţi oamenii cu dezabilitati in alea 20 min cât a stat omu parcat, mai aveţi sa îl daţi la ştiri ca in rest este poza pe toate grupurile!😂😂😂😂😂 psss sigur ăla care a făcut poza e rupt de foame cât despre invidie nu mai zic dacă era unu cu o Dacie nici nu observaţi ca a parcat aşa !!!!“, este mesajul postat de Maria Mădălina.