Au ţesut la război şi au pictat cănuţe din lut de Ziua Naţională a României VIDEO

Copiii au desenat pe cănuţe din lut diferite simboluri naţionale. Mulţi dintre cei mici au fost însoţiţi de părinţi, pentru că la cursul de ţesut vin şi adulţi.

„Am organizat această acţiune de Ziua Naţională. Copiii au pictat câte o cănuţă din lut, apoi au ţesut la război. Am jucat puţin în faţa atelierului. Copiii îşi vor aminti aceste momente speciale toată viaţa şi le vor avea în suflet. Le-am oferit, apoi, varză cu carne, turtă şi fasole bătută, prăjituri“, a spus meştera din satul Stroieşti.

28 de cursanţi cu vârste între 5 şi 52 de ani

28 de cursanţi sunt înscrişi la cursul de ţesut. „Cel mai mic are vârsta de şapte ani şi cel mai mare este de o vârstă cu mine, 50 şi ceva de ani. Probabil că reprezintă o relaxare. Eu când sunt supărată sau mă doare ceva vin şi ţes, iar atunci uit de toate necazurile. Mi-am dorit să se păstreze această tradiţie, deoarece în multe sate nu se mai găseşte un război de ţesut. O familie din Arcani care a urmat cursurile de ţesut a prins aşa drag de această îndeletnicire încât şi-a procurat acasă un război de ţesut“, a mărturisit Liliana Arapu.



Atelierul de ţesut din satul Stroieşt funcţionează de şapte ani.

„Mă umple de energie bună, astfel că devin dependentă“

Foto: Alin Ion

Daniela Surupăceanu, în vârstă de 52 de ani, este contabil şi vine de la Târgu Jiu o dată pe săptămână pentru a învăţa să ţese în atelierul Lilianei Arapu, din comuna Arcani. Ea s-a pregătit special pentru 1 Decembrie şi a îmbrăcat costumul popular pe care îl păstrează cu sfinţenie: „M-am pregătit special pentru ziua de astăzi. Mi-am scos costumul din şifonier şi am venit la secţia de ţesut - cusut ca să petrecem într-un mod special Ziua Naţională a României“.

Contabila îşi doreşte să devină o maestră în arta ţesutului: „Este primul an în care vin la disciplina ţesut - cusut. Mi-am dorit foarte mult să învăţ să ţes deoarece bunica avea un război de ţesut acasă şi în copilărie, de câte ori prindeam ocazia, intram şi eu la război şi încercam şi eu să ţes aşa cum purteam. Mi-am dorit să învăţ şi abia acum mi-am găsit răgaz să învăţ să fac şi eu ceea ce făcea bunica mea. Am planuri mari. Vreau să realizez preşuri şi covoare cu motive specifice precum cele ale doamnei Liliana Arapu şi vreau să le fac o bucurie prietenilor mei şi să le dăruiesc ceva ieşit din mâinile mele. Am vrut să reiau o veche tradiţie de familie. După prima oră petrecută la războiul de ţesut nu am crezut că mă poate relaxa aşa de tare. Mă umple de energie bună, astfel că devin dependentă“.

Mamă şi copil, elevi la cursul de ţesut

Foto: Alin Ion

Mirabela Micu, în vârstă de 40 de ani, a venit împreună cu băieţelul ei, Eric, de 5 ani, să sărbăorească ziua de 1 Decembrie. Cei doi sunt elevi la cursul de ţesut. Mama este în anul doi, iar copilul în primul an. „Sărbătorim Ziua Naţională a României într-un mod autentic. Învăţ să realizez ţesături. Am învăţat destul de multe. Realizez preşuri, covoare şi tot ce se face la război. Iubim portul popular şi tot ce ţine de tradiţiile noastre româneşti. Activitatea aceasta este relaxantă şi îmi face plăcere că ducem mai departe tradiţiile, care s-au pierdut în multe locuri. Am un război acasă, pe care urmează să-l montez.

Foto: Alin Ion

Georgiana are opt ani şi vine după cursurile de la şcoală la atelierul de ţesut. „Acum ţes un preş. Vin de doi ani la atelierul de ţesut. Am învăţat multe lucruri frumoase. Ştiu să lucrez preşuri“, ne-a spus fetiţa.

Bianca are 11 ani şi de 1 Decembrie a desenat o cănuţă din lut cu tricolorul pe care a scris „România“.

Unul dintre cursanţi este strănepotul Lilianei Arapu. Băieţelului îi este drag să ţese la război. Străbunicul său a fost meşter olar, dar copilului îi place mai mult războiul de ţesut, decât roata olarului.

