Viorel Moldovan, după egalul cu FCSB: "Sper să conteze acest punct"

"Am pierdut puncte cu Botoşani şi Voluntari în minutul 90, astăzi am reuşit noi să marcăm. Există o lege a balanţei, a echilibrului. Mă bucur că am reuşit să marcăm şi sper că acest punct să conteze la finalul campionatului. Sunt cinci echipe care luptă pentru evitarea retrogradării. Se va juca până la capăt. Suntem noi, Hermannstadt, Voluntari, Clinceni şi Iaşiul. Celelalte au alt nivel şi vor media această lupta pentru evitarea retrogradării", a declarat Viorel Moldovan după meciul de pe Arena Naţională.