VIDEO Hoţi de lemne, deranjaţi de camerele de supraveghere. Cum a scăpat un bărbat de una dintre ele

Chiar dacă au distrus o cameră, hoţii au fost înregistraţi pe alt traseu, de alte camere, aşa că edilul s-a dus cu imaginile direct la Poliţie. Hoţii au fost surprinşi exact în momentul în care ieşeau cu căruţa plină cu lemne.

„Camera a fost distrusă pe data de 8 august, dar noi am aflat mai târziu, pe 15. Am fost la faţa locului în urma sesizării unui cetăţean că nu mai există camera respectivă. Am sesizat Poliţia şi am făcut plângere. Ne-am uitat pe celelalte camere ca să putem să identificăm persoanele şi am reuşit să dăm de autor. Ne-a şi spus că după ce a băut s-a urcat e stâlp şi a distrus camera”, a declarat primarul comunei Gura Foii, Radu Georgescu.

Administraţia locală a laut măsura montării de camere de supraveghere în zonă tocmai pentru a-i descuraja pe hoţii de lemne, care au făcut prăpăd în pădurile de acolo.

Sistemul de supravegherea a fost instalat în comună în urmă cu doi ani şi jumătate, pentru că primăria nu îşi mai permitea să plătească oameni pentru pază. Camrele au costat în jur de 10.000 de lei.

„Am rezolvat foarte multe cazuri, ne-a ajutat mult acest sistem. Camerele nu dorm niciodată, aşa că e foarte greu să treci neobservat. Este a doua oară când cineva ne distruge camerele, pentru că îi încurca foarte mult”, a mai spus edilul comunei Gura Foii.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: